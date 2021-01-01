كلوب : إذا أراد أي لاعب الرحيل عن ليفربول فأنا لا أريده

لا يوجد مخاوف حول المستقبل

أصر يورجن كلوب مدرب ليفربول، أن نجوم الفريق لن يطلبوا الرحيل في حالة عدم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

ليفربول يواجه معركة قوية من أجل التواجد في الأبطال، بسبب موقعه الحالي في الدوري الإنجليزي، حيث قد يحتل المركز التاسع في حالة فوز المنافسين بمبارياتهم.

الوضع المالي للريدز لا يبشر بالخير أيضًا، بسبب غياب الجماهير عن الملاعب لمدة عام كامل، مما قد يجبر النادي على التخلي عن أحد النجوم لإعادة بناء الفريق.

وفي هذا السياق قال كلوب في المؤتمر الصحفي للقاء فولهام:"هذا النادي لن يلعب بشكل منتظم خارج دوري الأبطال، هذا العام صعب ونحن نعلم ذلك، لكن إمكانيات النادي وقوته مختلفة تمامًا".

وأضاف:"هذا موسم يجب أن يكون لديك فيه الزخم الكافي ونحن لم نحقق ذلك، وعمومًا هذا الأمر لا يؤثر على المستقبل، النادي في وضع جيد وأفضل من الأندية الأخرى".

وتابع:"أتفهم وأحترم كل الأسئلة، لكني لست قلقًا من رحيل بعض اللاعبين، الولاء متواجد ولسنا في الوضع الذي يقول لي أحد اللاعبين لو لم نلعب في دوري الأبطال الموسم القادم سأرحل عن النادي".

واستكمل:"هذا لن يحدث،أنا أعرف اللاعبين جيدًا، لن تكون هناك مشكلة مع ضم لاعبين جدد كذلك، ولكن لو أراد لاعب الرحيل لأننا لا نلعب في دوري أبطال أوروبا فأنا لا أريده".

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وأما عن مستقبله:"نحن واقعيون جدًا بشأن الأشياء التي نقوم بها، ولا أشعر أن الفريق سيتركني وحدي لأقف في النار".

يذكر أن ليفربول يحتل المركز السابع بالدوري الإنجليزي بـ43 نقطة، مقابل 65 لمانشستر سيتي المتصدر، كما يمتلك فرصة قوية للتأهل لدور الثمانية لدوري الأبطال، بعد فوزه على لايبزيج بثنائية نظيفة في ذهاب دور الـ16.