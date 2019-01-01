كلوب: ماضي إبراهيموفيتش يمنعه من الانضمام إلى ليفربول

أين يلعب النجم السويدي؟

علق مدرب ليفربول يورجن كلوب على إمكانية انضمام النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش إلى صفوف متصدر ترتيب البريميرليج، واستبعد الفرضية بسبب ماضي إبرا في إنجلترا.

إبراهيموفيتش أعلن رحيله عن صفوف جالاكسي عبر وسائل التواصل الاجتماعية الخاصة به، ولم تتضح بعد وجهته المقبلة.

فيورنتينا يُلمح لضم إبراهيموفيتش

وتحدث كلوب عن مستقبل إبرا في حوار مع "Sportbladet": "لو لم يكن لعب مع مانشستر يونايتد في الماضي، كنت سأضعه في الاعتبار، لا أعرف إذا كان سيريد أصلاً اللعب معنا".

وأكمل: "نحن فريق قوي وحماسي، مع ذلك، أكن كل الاحترام لزلاتان ومسيرته، أحب كل ما فعله بمسيرته، تعجبني ثقته في نفسه وقوته".

وواصل الألماني: "هو شخصية رائعة، أتمنى أن لا يتوقف عن لعب كرة القدم لأن العالم بأكمله سيفتقده".

وثارت التكهنات حول نادي النجم السويدي المقبل، إذ أشارت تقارير إيطالية لاقتراب بولونيا من حسم الصفقة، وأخرى تتحدث عن محاولات من ميلان.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق ثمان نقاط عن أقرب ملاحقيه بعدما فرط في نقطتين فقط بعد 12 جولة.