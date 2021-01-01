كلوب: أنا المسؤول وليفربول خارج صراع لقب الدوري الإنجليزي حاليًا!

واقعية أم لتخفيف الضغوط؟

خرج يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، بتصريحات شجاعة بعد هزيمة فريقه من بيرنلي بهدف نظيف، إذ اعتبر أنه المسؤول الأول عن تراجع نتائج الريدز في الآونة الأخيرة.

الخسارة أمام بيرنلي جعلت ليفربول بلا انتصار في آخر خمس مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز، كما جعلت الفارق بينه وبين المتصدر مانشستر يونايتد يتسع ليصبح 6 نقاط.

كالعادة أخذ ليفربول في إضاعة الفرص السهلة إلى أن قام أشلي بارنز بمعاقبة أصحاب الأرض بهدفٍ قاتل من ركلة جزاء مشكوك في صحتها، ما جعل كلوب بعد المباراة في حالة بدت سيئة للغاية.

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المدرب الألماني في تصريحات للإعلام قال "كل الكلمات التي في اللغة الإنجليزية كضربة هائلة في الوجه أو أيًا كان تعبر عمّا حدث، إنها مسؤوليتي، هذا هو التفسير السهل".

كما أضاف "لقد امتلكنا الكرة كثيرًا وخلقنا بعض الفرص ولكن لم نقم باللازم لإسكانها الشباك، هذا أبقى المباراة مفتوحة، ثم أتت ركلة الجزاء، أخبرني أليسون أنه لم يلمسه، لكنني لم أرها مرة أخرى بعد".

وتابع "نعاني من القرارات الخاطئة في الوقت الراهن، ثلاث تمريرات عرضية داخل منطقة الجزاء، حاولنا العثور على لاعب ولم نجده (لتحويل الكرات إلى أهداف)، إنها وظيفتي أن أتأكد من أن اللاعبين في المكان المناسب وأنهم يشعرون بأنهم على حق".

"إنه أمر صعب، ليس من السهل شرحه، هؤلاء اللاعبون ليسوا من النوع الذي يعتقد أنه بعد الفوز 7-0 نذهب إلى ما نحن عليه الآن."

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"لقد عملوا الليلة بجد ولم نفز، إذا لم ينجح شيء ما عليك أن تحاول بجهد أكبر وفي كثير من الأحيان، لفترة أطول، لم يكن من السهل خسارة تلك المباراة وقد حدث."

واستطرد "لا يتعلق الأمر بإلقاء اللوم على أحد، علينا أن نرى الأمور سويًا ونفرزها وسنفعل، في كرة القدم لا تمتلك الكثير من الوقت، لقد حاولنا كثيرًا في بعض الأحيان نجحنا والبعض الآخر لا".

"هذه هي المشكلة، عليك أن تكسر الحائط من خلال المحاولة، في الوقت المناسب كان لدينا الكثير من الفرص."

وأتم "لا يمكننا تخيل سباق المنافسة على لقب الدوري في الوقت الحالي".

الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي حال فوزه في مباراته المؤجلة سيصل إلى الصدارة بفارق نقطة عن يونايتد و7 عن ليفربول، كما يمتلك توتنهام الفرصة لجعل الريدز يتراجعون أكثر في الترتيب إن فاز في مباراته المؤجلة أيضًا.