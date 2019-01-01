كلوب: أليسون شرب كل الخمر الخاص بي

يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول يمازح حارسه أليسون ويتحدث عن احتفالات بطولة دوري أبطال أوروبا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

دافع يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن نفسه حول الاتهامات التي تلقاها بأنه حضر للاحتفالات الخاصة بدوري أبطال أوروبا وهو مخمورًا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كلوب ومازح فيها حارسه البرازيلي الأساسي في ليفربول أليسون بيكر، وأكد أنه شرب كل الخمر في تلك الليلة.

كلوب يقابل صحفيًا يشبهه تمامًا 😅 pic.twitter.com/xnJBZhhiDa — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 20, 2019

وقال كلوب: "الجميع كان يتخيل أنني مخمورًا في الحافلة عندما كنا نحتفل بفوزنا بدوري أبطال أوروبا، لكن ذلك لم يكن صحيحًا".

وأضاف: "في ذلك اليوم شربت كأسين من البيرة فقط، وبدا أنني مخمورًا لكن أليسون هو من تجرع كل المشروبات التي كانت لي في الأساس".

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واختتم: "في العام الماضي عقب خسارة الأبطال وكيلي اتصل بي وسألني كيف أشعر عقب الخسارة أمام ريال مدريد فأخبرته أنني بخير وأن وجود كأس البطولة لجواري لن يغير شيئًا، لكن من الواضح أنني كنت أكذب، الآن والبطولة بجواري هناك اختلاف كبير".

جدير بالذكر أن ليفربول كان قد حقق لقب دوري أبطال أوروبا في نهاية الموسم الماضي على حساب توتنهام عقب الفوز بهدفين نظيفين سجلهما محمد صلاح وديفوك أوريجي.