كلوب: أرحب بالديموقراطية "السلمية" فقط، ومانشستر يونايتد وضعنا في ورطة!

ضغط مباريات غير رائع..

أبدى يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، تفهمه لغضب جماهير مانشستر يونايتد، لكنه انتقد تصرفهم بعنف وما ترتب عليه من إصابات لبعض الناس.

وكانت مباراة مانشستر يونايتد وليفربول قد تأجلت الأسبوع الماضي بعد قيام جماهير الشياطين الحمر باقتحام ملعب أولد ترافورد للمطالبة برحيل عائلة جليزرز، المالكة للمانيو.

ليفربول الآن يستعد لمواجهة ساوثامبتون في الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز، على أن تقام مباراة المانيو يوم الخميس المقبل.

ماذا قال يورجن كلوب عن جماهير مانشستر يونايتد؟

كلوب في المؤتمر الصحفي لمباراة ساوثامبتون تحدث عن جماهير مانشستر يونايتد وقال "رأينا بعض الصور من أولد ترافورد وشاهدنا القليل على التلفزيون في ذلك الوقت للحصول على فكرة عما كان يجري".

كما أضاف "لم أتفاجأ بمثل هذا النوع من الأحداث، أنا مؤمن بالديموقراطية وبالتالي فهذا يعني أنني سعيد لأن الناس يريدون إبداء آرائهم، هذا جيد".

وواصل الألماني حديثه "لكنني أعلم أنه في مثل هذه المواقف قد يصاب أحد بأذى وهذا هو السبب في أنني قلت في الأسبوع السابق، عندما كان جميع النقاد يطلبون الاحتجاجات، قلت إننا بحاجة إلى توخي الحذر والهدوء للمطالبة بالأشياء الصحيحة".

"لا أعرف بالضبط ما حدث هناك لكنني سمعت أن بعض رجال الشرطة أصيبوا وبالطبع فإن مثل هذه الأمور لا ينبغي أن تحدث بالتأكيد."

واختتم في هذا الصدد بقوله "لا يجب أن تُكسر الأبواب، إن إخبار العالم بما تفكر فيه بشأن مختلف الأمور أمر جيد تمامًا طالما أنه سلمي، ولكن بقدر ما أعلم أن الأمر لم يكن سلميًا تمامًا يومها ومن ثم لم يعد صحيحًا بعد الآن".

ماذا قال يورجن كلوب عن موعد مباراة مانشستر يونايتد الجديد؟

بعد إعادة جدولة المباراة لتصبح يوم الخميس المقبل، عقّب كلوب على ذلك بقوله "التشاور يعني أن لدينا رأيًا؟ لقد تم إبلاغنا بالقرار ولكن لا علاقة لنا به حقًا".

الموعد الجديد للمباراة يجعل مانشستر يونايتد يخوض أربع مباريات في مدة أقل من أسبوع، وكلوب تعاطف كثيرًا مع المانيو وقال "بالطبع، أنا أتعاطف معهم لأنه ليس الوضع الصحيح، ولكن هذا ليس جيدًا بالنسبة لنا أيضًا، كنت أفضل أن ألعب المباراة الأسبوع الماضي".

وأتم "الآن لدينا خمس مباريات في آخر أسبوعين، هذا ليس رائعًا حقًا، الأمر كما هو وليس لدينا ما نشكو منه لكن أنا أرصد الوضع ليس إلا".

ماذا يحدث في كرة القدم الإنجليزية بالفترة الأخيرة؟

تشير أغلب الصحف الإنجليزية أن ما حدث من جماهير مانشستر يونايتد ما هو إلا بداية لأحداث أكثر من جماهير أندية أخرى للمطالبة بالتغيير في عالم كرة القدم الإنجليزية.

يجد ليفربول ومانشستر يونايتد نفسهما في قلب العاصفة مع مطالبات بتغيير الشركات والعائلات المالكة لهما، جنبًا إلى جنب مع آرسنال وتشيلسي.

وربما يمكن القول أن دوري السوبر الأوروبي كان الشرارة التي تحركت على إثرها جميع الجماهير الإنجليزية اعتراضًا على تفضيل الأموال على مصلحة كرة القدم.

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