كلوب:فيرمينو فريد من نوعة وهيندرسون سر نجاح ليفربول

المدرب الألماني يفسر أسباب حملة ليفربول التاريخية

استفاض مدرب ليفربول يورجن كلوب في مدح قائد الفريق جوردان هيندرسون، معتبره سر نجاح الريدز في فترة ما قبل العطلة الشتوية.

وأنهى أحمر الميرسيسايد مبارياته في الدوري الإنجليزي الممتاز قبل عطلة فبراير الشتوية، بسحق ساوثامبتون برباعية مع الرأفة في واحدة من مواجهات الجولة الـ22.

واقترب الفريق خطوة أخرى نحو حلم معانقة الدرع للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود، بتوسيع الفارق مع الوصيف مانشستر سيتي لـ22 نقطة، بعد سقوط "سكاي بلوز" أمام توتنهام في قمة الأحد بهدفين دون رد.

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وقال كلوب للصحفيين "هيندرسون مثال على نجاح ليفربول، هناك لاعبين آخرين، لكن هل يبدو قائد الفريق وكأنه يتقدم بفارق مريح عن أقرب منافسيه؟ لا يفعل ذلك ولو لثانية واحدة".

وأضاف "الأمر يبدو وكأننا إذا خسرنا فسوف نهبط، هكذا يتعامل الفريق، وهذه الطريقة الوحيدة التي تمكنا من الفوز في كل مباراة".

وتابع "الأمر كله يتعلق بإظهار الاحترام لمنافسينا، واللاعبون فهموا ذلك، هذا بجانب ثقتهم بأنفسهم، وهذا الأمر استغرق منا 4 سنوات من العمل معًا".

من جهة أخرى، تغزل في مهاجمه البرازيلي روبرتو فيرمينو، قائلاً "لاعب فريد من نوعه، هو عبارة عن شيء مميز للغاية، أضف إلى ذلك أنه لاعب في منتهى الذكاء داخل أرض الملعب".

وتحدث عن دوره في اكتساح القديسين بالأربعة "عندما كانت المباراة معقدة في الشوط الأول، كانت الطريقة التي يحتفظ بها بالكرة، تجعلنا نقوم بعمل أشياء مميزة، نشاهد كيف يستخدم مهاراته من أجل زملائه في الفريق، وبالنسبة لي. لم أر مثله من قبل".

وسيعود ليفربول لحملة البحث عن أول لقب دوري إنجليزي منذ عام 1990 بمقابلة نوريتش سيتي على ملعبه "كارو روود" يوم 15 فبراير، لحساب الأسبوع الـ26.