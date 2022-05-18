كلمة برشلونة لا تفارق لسانه.. غرفة ملابس بايرن ميونخ تحدد وجهة ليفاندوفسكي

كشفت تقارير صحفية ألمانية جديدة عن كواليس في غرفة خلع ملابس بايرن ميونخ تؤكد اقتراب صفقة انتقال روبرت ليفاندوفسكي لبرشلونة.

حيث ارتبط المهاجم البولندي بالذهاب للنادي الكتالوني بشدة مؤخرًا، بعد أن أعلن نيته لعدم تجديد التعاقد واعتزامه للرحيل.

وبحسب ما أوردته صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن هناك قصة جديدة من داخل أروقة العملاق البافاري تكشف اقتراب حسم الصفقة.

ماذا حدث؟

أشار التقرير إلى وجود مكالمة هاتفية كان يتحدث فيها المهاجم ليفاندوفسكي باللغة البولندية، وسمع المتواجدون في الغرفة تكرار كلمة "برشلونة" في مناسبات عديدة.

الأمر الذي يربط بالطبع لاقتراب انتقاله للنادي الكتالوني، وهو ما يشغل الصحافة الرياضية عالميًا في الفترة الأخيرة.

حيث قد أعطى روبرت كلمته النهائية لإدارة البايرن بعدم التجديد، وفتح الباب على مصراعيه للبلوجرانا لإتمام الصفقة في أسرع وقت.

ماذا عن إمكانية تحقيق الصفقة؟

ينتهي عقد المهاجم البولندي في صيف عام 2023، مما يصعب مهمة التعاقد معه، خاصةً وأن إدارة البايرن ترغب في الاستفادة منه سواء ببيعه ماديًا أو جلوسه لموسم آخر.

من جانبه صرح جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، عبر راديو "Tot Costa" بأن الأمور الاقتصادية هي ما تقف أمام إنهاء الصفقات.

وأنه يبحث مع الفريق المختص بالأمور الرياضية إمكانية إتمام بعض التعاقدات، بطريقة لا تضر الوضع المالي لفريق برشلونة.

جدير بالذكر أن هناك حديثًا حول رحيل فرينكي دي يونج من البلوجرانا لنادي مانشستر يونايتد بحوالي 70 مليون يورو، مما قد يسهل عملية ضم ليفاندوفسكي.

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