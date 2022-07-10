كلمة السر دي يونج.. مخطط بين لابورتا ومينديش لضم برناردو سيلفا لبرشلونة

تشافي مصمم على ضم النجم البرتغالي

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود مخطط مشترك بين رئيس نادي برشلونة، جوان لابورتا، ووكيل اللاعب برناردو سيلفا، جورج مينديش، لإقناع مانشستر سيتي بمغادرة اللاعب.

وكان الفريق الكتالوني قد ارتبط اسمه بمتوسط ميدان الفريق السماوي بشدة في الوقت الماضي، ويبدو أن تشافي مصمم على قدوم البرتغالي.

فبحسب ما أوردته صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن هناك مخطط قد تم وضعه في منزل لابورتا للتوصل إلى اتفاق مع إدارة مانشستر سيتي.

وأوضح التقرير أن برشلونة يمر بحالة اقتصادية جيدة بعد الاتفاقيات التي أبرمها الرئيس جوان في الفترة الحالية.

فيما أشار التقرير إلى دخول صفقة بيع فرينكي دي يونج إلى مانشستر يونايتد في العملية، حيث أنها ستسهل على البلوجرانا تدفق الأموال إلى خزائنهم.

حيث أن مانشستر سيتي يطالب إدارة برشلونة بمبلغ 100 مليون يورو لترك سيلفا يغادر إلى كتالونيا.

لكن لابورتا اتفق مع مينديش على إقناع إدارة السماوي بترك اللاعب بقيمة أقل، مع تحصيل المبلغ الذي سيتم الاتفاق عليه على مدة سنتين أو 3 سنوات.

حيث لا يستطيع برشلونة دفع هذا المبلغ بطريقة فورية بالوقت الحالي، لكنه يستطيع جدولة هذا الرقم في خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن المدرب تشافي هيرنانديز قد أبدى إعجابه بفكرة ضم متوسط الميدان البرتغالي بشدة، وينتظر إتمام الصفقة وبداية العمل معه في الموسم المقبل، كما أن سيلفا نفسه طالب بالرحيل إلى الفريق الكتالوني.

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