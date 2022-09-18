كلمات بذيئة .. ريتشارليسون يهاتف المتهم بالعنصرية ضد فينيسيوس

مُدافعًا عن فينيسيوس .. ريتشارليسون يوجه رسالة بذيئة إلى برافو

هاجم ريتشارليسون لاعب توتنهام هوتسبير ومنتخب البرازيل، رئيسُ اتحاد وُكلاء كرة القدم الإسبانية بيدرو برافو حيث وجه له عبارات بذيئة، بسبب تصريحاته العنصرية ضد فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد بسبب رقصته الاحتفالية.

مهاجم توتنهام كشف عن الرسالة التي بعث بها لبيدرو برافو، زاعمًا أنه وصفه بلفظ "عاهرة" بسبب إهاناته العنصرية لمواطنه.

فينيسيوس جونيور بعد تسجيله هدف في شباك ريال مايوركا ذهب إلى الراية الركنية ليؤدي احتفاله الراقص، والذي أثار انتقادات برافو لسبب غير مفهوم.

ريتشارليسون يدعم فينيسيوس جونيور

برافو قام بتوجيه تصريحات صادمة لفينيسيوس جونيور أثناء ظهوره على برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، حيث وصفه بأنه يقوم بحركات "القرد" قبل أن يتراجع في وقت لاحق عن ما قاله.

قال ريتشارليسون لشبكة "ESPN" بعد فوز فريقه على ليستر سيتي أمس السبت: "الوضع ممل، أليس كذلك؟ حتى أنني قمت بإرسال رسالة نصية إلى ذلك الرجل الذي تحدث عن فينيسيوس".

وأضاف: "فينيسيوس يمكنه الاستمتاع كما كان يفعل وآمل أن يسجل هدفًا".

وصرح اللاعب البرازيلي أنه أرسل رسالة نصية تحمل كلمات بذيئة موجهة إلى بيدرو برافو، حيث قال: "لقد وصفته "بالعاهرة"، لكن يمكنه حل هذا في أسرع وقت ممكن".

يذكر أن ريتشارليسون خاض هذا الموسم ثماني مباريات بقميص توتنهام نجح من خلالهم في تسجيل هدفين وصنع مثلهما.