كلب وراء طائرة يوفنتوس الخاصة لاصطحاب ساري من لندن

قصة غريبة في بداية مشوار المدرب الإيطالي مع يوفنتوس

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدثت تقارير في الصحافة الإيطالية عن قصة غريبة بخصوص الطائرة الخاصة التي عينها يوفنتوس لاصطحاب مدربه الجديدة ماوريتسيو ساري من لندن لتقديمه في تورينو، وأنا السبب هو كلب.

ساري وصل الأسبوع الماضي إلى تورينو قادماً من لندن عبر طائرة خاصة أرسلها له يوفنتوس، وتم تقديمه رسمياً للإعلام في مؤتمر صحفي عُقد في ملعب النادي.

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وأوضحت "لاجازيتا" أن ساري اشترط إرسال طائرة خاصة لاصطحابه حتى يتمكن كلبه شيرو من السفر معه في نفس اليوم إلى إيطاليا وعدم انتظار الأوراق الخاصة به.

وتحدث المدير الفني الإيطالي عن قصة شيرو في حوار مع "لا نوفا ريفيرا": "قبل ثلاث سنوات كان يأتي لمقر تدريبات نابولي كل يوم ويتسكع هناك، اعتبرناه شعار الفريق وتبنيته".

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وعرج ساري في حديثه مع الصحيفة إلى علاقته بالتدخين: "أدخن قرابة 60 سيجارة يومياً، هذا ربما كثيرا قليلاً، أثناء اللقاءات لا أشعر بالحاجة للتدخين، ولكن بعدها مباشرة".

ويبدأ يوفنتوس معسكره الاستعدادي للموسم المقبل خلال الأيام الأولى لشهر يوليو المقبل تحت قيادة ساري الذي يقضي عطلته الصيفية في السواحل الإيطالية.