"كلانا فرنسي!".. إسماعيل بن ناصر يكشف سر علاقته المقربة من أمين عدلي

سر مختلف عن التقارب بينهما..

تحدث الجزائري الدولي إسماعيل بن ناصر عن علاقته بأمين عدلي لاعب ميلان الشاب، والسبب في العلاقة القوية بين الثنائي صاحبي الأصول الجزائرية.

وقال بن ناصر في تصريحات خاصة لشبكة "فوتبول كو" إنه وأمين عدلي يتحليان بعلاقة مقربة في الوقت الراهن.

ولكنه أدلى بتصريح قد يسيل الكثير من الحبر حين قال: "أنا وعدلي مقربان للغاية ربما لأننا ننحدر من نفس الأصول، وربما لأن كلينا فرنسي".

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وأكد بن ناصر أن عدلي يستحق أن يحظى بمزيد من فرص المشاركة برفقة الروسونيري في الموسم الكروي الجاري، خصوصاً بعد أن تحول للاعب أساسي رفقة النادي هذا الموسم، عكس الماضي.

واختار بن ناصر لاعبه المفضل في صورة البرازيلي رونالدينيو، وأشاد أيضاً بالأرجنتيني ليونيل ميسي، ورحب بعودة زلاتان إبراهيموفيتش لصفوف ميلان في منصب إداري لكونه أسطورة للنادي.

وعند السؤال حول أيهما يفضل، دوري جديد لميلان أم تحقيق دوري الأبطال، اختار الجزائري تحقيق الكأس الأوروبية رغم صعوبة وضع الفريق الإيطالي حالياً بالمسابقة.