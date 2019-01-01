كلاسيكو تونس - الصفاقسي والنجم الساحلي يرفضان فك الاشتباك ويقربان تتويج الترجي

فريق الدم والذهب لا يحتاج مجهود كبير ليتوج بطلًا للدوري التونسي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

حضر التعادل السلبي دون أهداف في ملعب الطيب المهيري ليحسم مواجهة الصفاقسي أمام النجم الساحلي، بالجولة الـ23 من الدوري التونسي للمحترفين.

جوهرة الساحل كانت له المبادرة بفرصة خطيرة في الدقيقة العاشرة من تسديدة قريبة المدى بأقدام باهر الحماشي من داخل منطقة الجزاء، لكنها غير دقيقة ومرت بجوار القائم.

ورد السي آس آس في الدقيقة 13 بمراوغة رائعة من علاء الدين المرزوقي حتى سدد كرته من على أطراف منطقة الجزاء، لكن حارس النجم الساحلي كان في المكان والتوقيت المناسبين.

صراع الدور التونسي – الترجي الأقرب وفرصة للصفاقسي ومهمة مستحيلة للنجم

ليتوال أهدر فرصة هدف مؤكد في شوط اللقاء الأول، بعدما تصدى أيمن دحمان؛ حارس الصفاقسي، لانفراد صريح، لكن الكرة خدعته وسقطت من يده لتمر خلفه، إلا أن الدفاع نجح في إخراج الكرة من على خط المرمى.

شوط اللقاء الثاني دار سجالًا بين الفريقين، دون أفضلية لأحدهما على الأخر، وإن كان لجوهرة الساحل النصيب الأكبر من الفرص الخطيرة دون النجاح في ترجمتها إلى أهداف.

التعادل حافظ على اقتسام الوصافة بين الفريقين برصيد 45 نقطة لكل منهما، ليبتعدا عن الترجي صاحب الصدارة بـ53 نقطة.

ويعد هذا التعادل في صالح الترجي، الذي يكفيه نقطة وحيدة من الأربع مباريات المتبقية له حتى يتوج رسميًا بطلًا للدوري.