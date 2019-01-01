كلاسيكو الهلال والأهلي تحت أنظار رينار

الفرنسي بدأ في مراقبة اللاعبين تمهيدًا لتصفيات كأس العالم وكأس آسيا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يحضر الفرنسي هيرفي رينار؛ المدير الفني لمنتخب السعودي، اللقاء المصيري الذي يجمع بين الهلال والأهلي السعودي، اليوم الثلاثاء.

الزعيم يستضيف الراقي على ملعب جامعة الملك سعود، في تمام الثامنة والنصف بتوقيت المملكة، ضمن إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

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وتعد هذه هي المباراة الأولى التي يحضرها رينار بين الفريقين، بعدما تولى المسؤولية الفنية للأخضر مؤخرًا ولمدة أربع سنوات مقبلة.

كان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الأزرق برباعية مقابل هدفين، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

سجل رباعية الهلال عبد الله الحافظ وبافيتيمبي جوميس "ثلاثة أهداف، بينما أحرز ثنائية الأهلي عمر السومة ودجانيني تافاريس.