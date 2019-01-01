كلاسيكو الاتحاد والهلال - نيفيز في صدارة الهدافين وفهد المولد وصيفًا

تتجه الأنظار نحو اللاعبين في خط المقدمة لرؤية ماذا سيقدمون

تتجه الأنظار نحو اللاعبين في خط المقدمة لرؤية ماذا سيقدمون وكيف سيسجلون ومن سيحسم المباراة لصالح فريقه على الآخر وهذا طبيعي في عالم كرة القدم لاسيما أن النتائج تكون بالأهداف.

وتشهد مواجهات كلاسيكو الاتحاد و الهلال أثارة كبيرة على مدار التاريخ، ويتصدر النجم السابق في صفوف فريق نادي الهلال تياجو نيفيز قائمة أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في الكلاسيكو السعودي الأبرز بين الاتحاد والهلال منذ إنطلاق دوري المحترفين السعودي لكرة القدم بواقع (5) أهداف.

وسجل لاعبو الهلال (39) هدفًا في مرمى نادي الاتحاد منذ انطلاق منافسات الدوري السعودي للمحترفين..

ونستعرض لكم تاريخ هدافي مواجهات الهلال و الاتحاد في دوري المحترفين السعودي في 2008-2009:

تياجو نيفيز (5) أهداف - الهلال

فهد المولد (4) أهداف - الاتحاد

بالأرقام - الهلال بُعبع الاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين

ناصر الشمراني (3) أهداف - الهلال

نواف العابد (3) أهداف - الهلال

نايف هزازي (هدفان) - الاتحاد

كريستسان ويلهامسون (هدفان) - الهلال

عادل هرماش (هدفان) - الهلال