السومة في الكلاسيكو .. وضع كارثي يُنبئ عن حالة الأهلي

ماذا قدم العقيد أمام الشباب؟

إذا ثار جمهور الأهلي غضبًا ولعنًا في كل شيء الليلة، لن يقدر أحد على لومه، في كل موسم يبدأ الراقي الدوري متحمسًا للمنافسة على اللقب، ثم يتراجع خطوة تلو الأخرى، ويسحب معه أنفاس جماهيره، التي تمني النفس ثم تعود إلى أدراجها من جديد خالية الوفاض!

صورة متواضعة للغاية ظهرت عليها كتيبة المدير الفني الصربي فلادان ميلويفيتش، خلال مواجهة الشباب، بالجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، استحقت عليها الهزيمة بثلاثية نظيفة، في نتيجة كانت قادرة على أن تكون أكبر وفقًا لما قدمه الليوث في اللقاء.

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تصريحات السوري عمر السومة؛ مهاجم الفريق الجداوي، وزميله حارس المرمى محمد العويس، بعد المباراة تحمل الكثير من الشكاوى والاتهامات غير المباشرة لمجلس الإدارة برئاسة عبد الإله مؤمنة، مؤكدين أن اللاعبين يقدمون كل ما في وسعهم بالملعب، لكن للدوري مهر لا بد من دفعه!

لكن السؤال هنا هل حقًا قدم السومة ما عليه في المباراة؟ دعونا نستعرض أرقامه سويًا..

المهاجم السوري لم يمرر الكرة سوى 15 مرة فقط منها 11 ناجحة طوال الـ90 دقيقة، بينما لمس الكرة في منطقة الجزاء الخصم خمس مرات ليس أكثر!!

وسدد العقيد ست تسديدات، منها 2 بين القائمين والعارضة، فيما صنع فرصة وحيدة لزملائه.

ربما الأرقام لا تحتاج إلى شرح أكثر، وصورة مصغرة لوضع الأهلي الكارثي الذي ظهر به في اللقاء.

أرقام بالطبع لا يتحملها السومة وحده، فهي منظومة متكاملة، لم يعاونه زملائه فظهر بهذه الصورة، وهي بالطبع الشكوى التي ألمح لها في تصريحاته بأن الإدارة لم تدعم هذا الفريق، كي يواصل المنافسة.