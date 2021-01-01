كلاتينبرج عن اتهام كلوب للاعبي مانشستر يونايتد بالتمثيل: لديه صلاح وماني!

الحكم الإنجليزي السابق يهاجم يورجن كلوب مدرب ليفربول.

شن الحكم الإنجليزي السابق مارك كلاتينبرج هجومًا قوياً على الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بعد اتهامه للاعبي مانشستر يونايتد بالتحايل للحصول على ضربات الجزاء.

يورجن كلوب كان قد تحدث في وقت سابق عن حصول مانشستر يونايتد على عدد ركلات جزاء في عامين ونصف أكثر مما حصل عليها فريقه في خمس سنوات.

كلاتينبرج قال في تصريحات لصحيفة ديلي ميل: "يورجن كلوب يظهر كالمنافق عندما يتحدث عن سعي لاعبي مانشستر يونايتد للحصول على ضربات جزاء فلاعبين مثل محمد صلاح وماني قادرين على فعل الشيء نفسه".

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وتابع الحكم الإنجليزي السابق: "أصبح من الواضح أن يورجن كلوب منفعلًا بشكل بكير فلم نشهد مثل هذه المحاولات للتأثير على الحكام من أوقات السير أليكس فيرجسون، لم يكن يفعل مثل هذا الأمر عندم يفوز ليفربول كل أسبوع في الموسم الماضي".

كلاتينبرج أضاف: "إنه لا يحب الخسارة ولكنه مخطئ في الحديث عن هالة حول مانشستر يونايتد لاحتساب ركلات الجزاء، كان يحدث هذا وقت فيرجسون ولكنه تراجع بعد ذلك".

واختتم الحكم الإنجليزي السابق تصريحاته قائلًا: "أنا الحكم الوحيد الذي احتسب ثلاث ضربات جزاء ضد مانشستر يونايتد في اولد ترافورد وكان ذلك لليفربول. كان ديفيد مويس هو المدرب لا أعلم ما الذي كان سيحدث لو كان فيرجسون في مكانه".

ليفربول سيستضيف مانشستر يونايتد الأحد المقبل على ملعب آنفيلد في قمة مباريات الأسبوع الـ19 من الدوري الإنجليزي الذي يتصدره الشياطين الحمر بفارق ثلاث نقاط عن الريدز.