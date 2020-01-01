كلاتنبيرج: مورينيو يتهمني بالتسبب في إقالته من تشيلسي

ولكن النتائج هي السبب..

زعم مارك كلاتينبيرج، حكم الدوري الإنجليزي الممتاز سابقًا، أن جوزيه مورينيو يلومه على التسبب في إقالته من منصبه كمدير فني لنادي تشيلسي.

وأدار الحكم الإنجليزي مارتن كلاتنبيرج آخر مباراة لجوزيه مورينيو كمدير فني لتشيلسي قبل أيام قليلة فقط من إقالته من منصبه.

وقال بخصوص ذلك إن المدرب البرتغالي ما زال يحتفظ بهذه الذكرى ضده عندما تولى تدريب مانشستر يونايتد ولمح له بأنه سيتسبب له بإقالة جديدة.

المزيد من الفرق

وتراجع تشيلسي في موسم 2016 على الرغم من تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في 2015 بسبب خلافات بين المدير الفني البرتغالي وبين اللاعبين والإدارة.

الكشف عن قائمة جول 50: أفضل 50 لاعب كرة قدم في العالم

كان البلوز في المركز السادس عشر على سلم ترتيب البريميرليج وقت إقصائه، بعد أن خسر تسع مباريات من أصل 16 مباراة خاضها بالدوري في موسم 2015/2016.

وحول ذلك، وعلى الرغم من اعتراف مورينيو بأنه "يخجل" من أداء فريقه بعد المباراة الأخيرة له أمام ليستر سيتي، يبدو أنه يحاسب كلاتينبيرج بدلاً من ذلك.

فيرجسون ومورينيو على رأس قائمة المرشحين لجائزة مدرب القرن

الأمر ذاته أكده الحكم السابق في مانشستر يونايتد، حيث قال: "مورينيو كان يفكر في نفس الشيء في تجربته مع الشياطين الحمر، سأكون السبب في إقالته من منصبه، لذلك كان دائمًا معاديًا لي"