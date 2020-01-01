كشف كواليس اللحظات الأخيرة قبل إقالة فالفيردي من تدريب برشلونة

فالفيردي شعر وأنه يُجبر على الاستقالة..

كشفت تقارير صحفية إسبانية، كواليس اللحظات الأخيرة، التي سبقت إقالة إرنستو فالفيردي من تدريب برشلونة.

وأعلن برشلونة، في الدقائق الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، إقالة فالفيردي، وتعيين كيكي سيتين بدلاً منه.

محطة "كادينا سير" أزاحت الستار عن تفاصيل الحوار الذي دار بين فالفيردي، وجوزيف ماريا بارتوميو، رئيس النادي الكتالوني.

وقالت المحطة، إن فالفيردي غادر اجتماعه مع مسؤولي برشلونة، أمس الإثنين، وهو يشعر بأن بارتوميو يحاول إجباره على الاستقالة.

خلال الاجتماع، نفى بارتوميو رغبة النادي في التعاقد مع تشافي هيرنانديز لتدريب الفريق، وفي هذه اللحظة، استغل فالفيردي الفرصة وطالبه أن يكون أكثر وضوحًا.

فالفيردي، طالب إدارة برشلونة بالتواصل مع ممثليه، إذا أرادوا فسخ العقد، وإلا سيأتي إلى النادي في اليوم التالي لقيادة تدريبات الفريق.

بالفعل اتصل برشلونة بممثلي فالفيردي في فترة ما بعد الظهيرة، لإبلاغهم بالبدء في إجراءات فسخ العقد.

وسيكون اليوم الثلاثاء هو الأخير لفالفيردي في برشلونة، إذ سيذهب إلى مكتبه من أجل جمع أغراضه وتوديع موظفي النادي واللاعبين.