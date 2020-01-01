كشف طريقة استرجاع التذاكر بعد حرمان الجماهير من حضور الدوري السعودي

أعلنت وزارة الرياضة السعودية أمس عن إقامة جميع مباريات في مختلف المسابقات الرياضة

أعلنت شركة صلة عن إعادة مبلغ تذاكر مباراة الهلال والاتفاق، التي ستقام على استاد جامعة الملك سعود بالرياض، لحساب الجولة الحادية والعشرين لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأكدت الشركة المختصة بتسويق تذاكر الزعيم إنه سيتم إعادة قيمة التذاكر لمن قام بشرائها، خلال 10 أيام عمل، وذلك عقب قرار تعليق الحضور الجماهيري في المنافسات الرياضية المحلية.

وأعلنت وزارة الرياضة السعودية أمس عن إقامة جميع مباريات في مختلف المسابقات الرياضية، بدون جماهير، بسبب انتشار فيروس كورونا.

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وقالت الوزارة في بيان صحفي :"تابعت وزارة الرياضة باهتمام بالغ خلال الفترة الماضية مستجدات انتشار فيروس كورونا الجديد، في أغلب دول العالم، والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة، على كافة الأصعدة بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة للتصدي لهذا الفيروس ومنع انتشاره داخل المملكة حفاظا على سلامة المواطنين.

وتابع البيان: "بناء على التدابير الوقائية الصادرة من اللجنة المعنية على سلامة الجميع ولمنع انتشار هذا الفيروس خصوصا في الاماكن التي تشهد تجمعا كثيفا للحشود البشرية فقد تقرر تعليق الحصور الجماهيري في جميع المنافسات الرياضية في كافة الألعاب اعتبار من يوم غد السبت وحتى إشعار آخر على أن تتم مراجعة هذا القرار بشكل مستمر مع الجهات ذات العلاقة".

يُذكر أن نادي الهلال يلتقي مساء اليوم على ملعبه أمام نادي الاتفاق ضمن مباريات الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.