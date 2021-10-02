كشف حجم المعاناة .. رقم تاريخي مخيب للسومة في الدوري السعودي

الأهلي لم يفز حتى الآن في الدوري السعودي

مسيرة الأهلي في الدوري السعودي هذا الموسم لا يُمكن وصفها سوى بالمتواضعة جدًا، إذ لم يستطع الفريق تحقيق أي فوز حتى الآن واكتفى بـ5 تعادلات وخسارتين مما أبعده للمركز الـ13 في جدول الترتيب.

تلك النتائج المخيبة وآخرها كان الخسارة أمام الاتحاد 2-0 في ديربي جدة مساء أمس تعود بشكل كبير لإخفاق المهاجمين في استغلال الفرص وتسجيل الأهداف، إذ لم يُسجل الأهلي سوى 6 أهداف ولا يتفوق عليه سلبيًا سوى الطائي والباطن بـ5 أهداف لكل منهما.

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هجوم الراقي يقوده المخضرم عمر السومة هداف الدوري السعودي 3 مرات سابقًا والهداف التاريخي لدوري المحترفين السعودي، تلك الإنجازات لا تمنع حقيقة أن النجم السوري يعيش أسوأ مواسمه في السعودية منذ وصل إليها عام 2014.

العقيد لم يُسجل أي هدف حتى الآن وقد حقق بذلك رقم تاريخي سلبي كشف حجم معاناته، إذ تعد تلك المرة الأولى خلال مسيرته في الدوري السعودي التي لا يهز بها الشباك في الجولات الـ7 الأولى.

صاحب الـ32 عامًا لعب 5 مباريات وغاب عن مباراتين للإصابة، وقد اكتفى بتمريرة حاسمة واحدة دون أي أهداف.