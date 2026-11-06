كشف القائد القادم.. جيسوس يوضح كيف سيتم اختيار خليفة رونالدو!

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أوضح مدرب البرتغال جورج جيسوس كيف سيتم تنظيم مجموعة القيادة في المنتخب الوطني عقب اعتزال كريستيانو رونالدو اللعب الدولي. ومع ابتعاد رونالدو بعد 23 عامًا حافلة بالأرقام القياسية، أكد جيسوس أن حمل شارة القيادة سيُحدَّد بشكل صارم وفقًا لعدد المباريات الدولية.

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الإبحار في حقبة جديدة بلا أيقونة وطنية

مهّد اعتزال كريستيانو رونالدو بعد 23 عامًا و234 مباراة دولية و146 هدفًا الطريق لمرحلة انتقالية يعيشها المنتخب البرتغالي تحت قيادة جورج جيسوس.

ومع استعداد البرتغال لمواجهتَي الدنمارك وويلز في دوري الأمم، ركّز المدرب على دمج المواهب الشابة مع الحفاظ على الاستقرار.

ويفتح غياب القائد الأيقوني آفاقًا تكتيكية أمام جيسوس لتجربة تشكيلات هجومية مختلفة.

جيسوس يكشف عن معايير صارمة تتعلق بعدد المباريات الدولية لمنح شارة القيادة

وفي معرض حديثه عن كيفية عمل مجموعة قيادة الفريق من دون رونالدو، أوضح جيسوس أن نظامًا واضحًا قائمًا على الاستحقاق يحكم اختيار القادة.

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وقال جيسوس بوضوح: "في المنتخب الوطني، يعتمد الاختيار على عدد المباريات الدولية".

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"في الوقت الحالي، هناك خمسة لاعبين يبرزون وفق هذا المعيار. ومن المثير للاهتمام أنهم جميعًا كانوا لاعبيّ في الأندية التي دربتها. وسيبقى المنطق نفسه".

الكشف عن أكثر قادة المنتخب الأول خبرة من حيث عدد المباريات الدولية

أكّد جيسوس المجموعة الأساسية من اللاعبين أصحاب الخبرة الذين سيتحملون مسؤوليات القيادة في المرحلة المقبلة.

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وأوضح المدرب: "بعد كريستيانو رونالدو، اللاعبون الأكثر مشاركة دولية هم برناردو سيلفا، وروبن دياش، وجواو كانسيلو، وروبن نيفيش، وبرونو فيرنانديش".

"ليس بالضرورة بهذا الترتيب، لكن هؤلاء هم اللاعبون الخمسة".

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إشادة كبيرة بمستوى برناردو سيلفا مع ناديه

كما خصّ جيسوس لاعب وسط ريال مدريد برناردو سيلفا بالثناء لتميّزه المستمر على أعلى مستويات كرة القدم الأوروبية للأندية.

وأشار جيسوس قائلًا: "يمكنه أن يقدّم خبرته والجودة التي يتمتع بها كلاعب".

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"إنه يمرّ بمرحلة جيدة مع ريال مدريد، وليس من السهل أن تكون أساسيًا في فريق مثل ريال مدريد، أحد أفضل الفرق في العالم. لا شك لديّ في قيمة برناردو".