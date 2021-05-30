كسر مضاعف .. دي بروينه يكشف فداحة إصابته

اللاعب غادر نهائي الأبطال باكياً

أوضح نجم وقائد مانشستر سيتي كيفين دي بروينه طبيعة الإصابة التي أجبرته على مغادرة نهائي دوري أبطال أوروبا مساء السبت أمام تشيلسي باكياً.

وخرج البلجيكي في الشوط الثاني عقب اصطدام قوي مع مدافع تشيلسي أنطونيو روديجر، وشوهد بوجه متورم على مقاعد البدلاء.

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وقال صانع الألعاب على حسابه على تويتر: "عدت لتوي من المستشفى، تعرضت لكسر في الأنف وتجويف العين بحسب التشخيص".

وأكمل: "الآن أشعر أنني أفضل، ولكن بالتأكيد بخيبة أمل بسبب البارحة، ولكن سنعود".

Hi guys just got back from the hospital. My diagnosis is Acute nose bone fracture and left orbital fracture. I feel okay now. Still disappointed about yesterday obviously but we will be back — Kevin De Bruyne (@DeBruyneKev) May 30, 2021

وحتى الآن لم يتضح إذا كان دي بروينه سيغيب عن أمم أوروبا المقبلة بسبب الإصابة التي ستحتاج على الأغلب للجراحة.

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وخسر مانشستر سيتي المباراة أمام تشيلسي بهدف نظيف سجله الألماني كاي هافيرتس، ليخطف البلوز اللقب الأوروبي الثاني في تاريخم.

وتبدأ منافسات أمم أوروبا 2020 في الثاني عشر من يونيو المقبل وتلعب بلجيكا مع روسيا، فنلندا، والدنمارك بدور المجموعات.