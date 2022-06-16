كسر لقاعدة لاعبي الباسك؟ أتلتيك بيلباو يفاوض نجم برشلونة الفرنسي!

مارسيلو بييلسا هو الآخر على رادار أتلتيك بيلباو

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن احتمالية مغادرة أنطوان جريزمان لصفوف فريق برشلونة في رحلة إعارة من جديد، ولكن هذه المرة ليست لنادي أتلتيكو مدريد.

وكان الحديث في الفترة الماضية حول عدم دخول المهاجم الفرنسي مع البلوجرانا ضمن مخطط المدرب تشافي في الموسم المقبل.

وبحسب ما أوردته صحيفة "آس" الإسبانية فإنه من المحتمل أن نرى جريزمان، بقميص فريق أتلتيك بيلباو في الفترة المقبلة.

ماذا عن انتقال جريزمان لبيلباو؟

أوضح التقرير أنه من المسلم به أن جريزمان سيبقى في أتلتيكو مدريد وقد قال رئيس النادي "إنريكي سيريزو" ذلك الأمر.

ومع ذلك، فقد ظهر خيار ثاني مفاجئ، حيث أن نادي أتلتيك بيلباو أصبح من المهتمين بالحصول على خدمات المهاجم الفرنسي.

فإنه إذا فاز "إيناكي أريتشاباليتا" في انتخابات رئاسة نادي إقليم الباسك الأسبوع المقبل، فقد وعد بإحضار مارسيلو بييلسا وجريزمان إلى فريقه.

لكنه ليس من الواضح حتى الآن، ما إذا كان يمتلك بيلباو الإمكانيات المادية لأجل ذلك، بجانب تفضيلهم للاعتماد على المواهب الصاعدة من إقليم الباسك.

ماذا قدم جريزمان في الموسم الماضي؟

لم يكن الموسم الماضي هو الأفضل في مسيرة أنطوان جريزمان الرياضية، حيث لم يستطع التوهج بشكله المعتاد، وظل يعاني من الانتقادات الواسعة.

حيث شارك المهاجم الفرنسي في 39 مباراة، سجل من خلالها 8 أهداف، فيما قدم 7 تمريرات حاسمة لزملائه.

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