كسر رقم تاريخي .. المقاولون العرب بـ9 أهداف يعيد ذكرياته الإفريقية

المقاولون العرب يضرب موعدًا قويًا أمام النجم الساحلي

حقق فريق المقاولون العرب المصري، فوزًا تاريخيًا على نظيره أرتا سولار الجيبوتي، بـ9 أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وكان المقاولون العرب قد انتصر على القريق ذهابًا بهدف دون رد، ليمر إلى دور الـ32 ليواجه النجم الساحلي التونسي في لقاء قوي للغاية.

وكسر ذئاب الجبل رقمهم السابق، كأكبر انتصار في تاريخهم بمشاركتهم في البطولات الإفريقية، بعد تحقيق الفوز بـ9 أهداف لهدف.

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وأكبر فوز للمقاولون العرب كان أمام فريق هورسيد الصومالي، بسبعة أهداف نظيفة عام 1984 في بطولة كأس الكؤوس.

أحرز أهداف اليوم أحمد داوودا وسيف الدين الجزيري لكلًا منهما هدفين، وفاروقا نور الدين ومحمد عصام وفادي نجاح وأحمد الشيمي وكريم مصطفى لكلًا منهم هدف.

نادي المقاولون العرب له تاريخ جيد في البطولات الإفريقية إذ توج ببطولة كأس الكؤوس الإفريقية 3 مرات أعوام 1982 و1983 و1996.