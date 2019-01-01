كريم حافظ يزامل تريزيجيه في قاسم باشا 6 أشهر

كريم حافظ ينضم لقاسم باشا على سبيل الإعارة

عبده الليثي فيسبوك تويتر

انتقل الدولي المصري كريم حافظ، ظهير أيسر منتخب مصر إلى قاسم باشا التركي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وتواجد كريم حافظ ضمن صفوف منتخب مصر طوال فترة الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني السابق للفراعنة قبل الرحيل إلى أوزبكستان.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، أن قاسم باشا التركي حصل على توقيع كريم حافظ خلال الفترة الحالية للانضمام إليه لمدة 6 أشهر.

وأشارت التقارير أن محمود حسن تريزيجيه، جناح قاسم باشا كان له وجود في إتمام الصفقة بانتقال الدولي المصري كريم حافظ إلى صفوف فريقه.

ومن المنتظر أن يظهر حافظ مع قاسم باشا في النصف الثاني من الدوري المصري الممتاز، ويسعى للعودة مرة أخرى لصفوف المنتخب تحت قيادة أجيري.