كريم أديمي : لا أخشى لامين يامال ورونالدو هو أفضل من واجهت على الإطلاق!

بعد أسبوع من انتقاله من بوروسيا دورتموند إلى نادي برشلونة مقابل 22 مليون يورو، أجرى كريم أديمي أول مقابلة مفصلة له، حيث أكد في البداية على الدور الذي لعبه المدرب هانسي فليك في انتقاله.

وقال أديمي لصحيفة «موندو ديبورتيفو»: «اتصل بي ببساطة وسألني إن كنت أرغب في الانضمام لبرشلونة، أخبرته أنني سأفعل ذلك بالطبع، لأنه أكبر نادٍ في العالم، ومثل هذه الفرص لا تتاح إلا مرة واحدة في العمر». وأضاف: «لم يكن عليه إقناعي. فأنا أثق به منذ فترة طويلة وأكن له احترامًا كبيرًا».

من المتوقع أن يتنافس اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا في المستقبل على وقت اللعب في الجناح الأيمن مع النجم لامين يامال، لكن هذا لا يثير قلقه: «لا أخاف من أي لاعب. أعلم أنني سأحصل على فرصة للعب إذا بذلت قصارى جهدي".

وبعد أن غاب عن كأس العالم، يريد أديمي أن يثبت جدارته للعودة إلى منتخب ألمانيا تحت قيادة المدرب الجديد يورجن كلوب: "أنا وحدي من يمكنه أن يقرر ما إذا كنت سأعود إلى المنتخب الوطني أم لا. أنا مقتنع بأنني سأكون ضمن التشكيلة إذا لعبت بشكل جيد".

أديمي يتحدث عن كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي

ورداً على سؤال حول أفضل زملائه الذين لعب معهم حتى الآن، ذكر أديمي ماركو رويس وتوماس مولر. أما بالنسبة لأفضل لاعب واجهه، فقد اتخذ خيارًا مثيرًا للجدل من وجهة نظر برشلونة: «صحيح أنه لم يكن في أفضل حالاته في تلك المباراة، لكنني لعبت ضد كريستيانو من قبل، وهو أحد أفضل اللاعبين». ثم أشار أديمي، احتياطًا، إلى أن خصم رونالدو الأبدي، أيقونة برشلونة ليونيل ميسي، هو الأفضل بشكل عام — لكنه لم يلعب ضده قط حتى الآن.

في غضون ذلك، لا يبدو أن أديمي قد انشغل كثيرًا بفريقه الجديد حتى الآن. وردًا على سؤال عما إذا كان يعرف أي شيء عن كاتالونيا، أجاب باقتضاب: «لا، لم أزر تلك المنطقة من قبل».

وعند سؤاله عن مباراة خاصة لبرشلونة لا تزال عالقة في ذاكرته، أشار إلى المواجهة الأسطورية مع باريس سان جيرمان. ففي عام 2017، تمكن الكتالونيون في دوري أبطال أوروبا من قلب نتيجة مباراة الذهاب التي انتهت بخسارة 0-4، بفضل فوزهم 6-1 في مباراة الإياب. وقال أديمي: «أعتقد أنها كانت واحدة من أكثر المباريات جنونًا على الإطلاق».