كريم الأحمدي: نطلب من جماهير الاتحاد السماح وهدفنا الانتصار على الهلال

لاعب وسط الاتحاد يتحدث عن التعثر أمام الرائد

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

طلب المغربي كريم الأحمدي، لاعب وسط فريق اتحاد جدة السعودي، من جماهير فريقه السماح، بعد التعادل مع الرائد، ضمن منافسات الدوري السعودي.

وقال الأحمدي خلال تصريحات لقناة "السعودية الرياضية" عقب المباراة: "في بداية المباراة لم نكن في كامل تركيزنا، وهو ما تسبب في استقبالنا هدفاً".

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اللاعب المغربي تابع: "نطلب السماح من جماهير نادي الاتحاد، ونعهد بأننا سنلعب من أجل الفوز في المباراة المقبلة على الهلال".

#الهلال و #الاتحاد هم الفريقين الوحيدين اللذين لم يخسرا أى مباراة في الدوري السعودي منذ بداية العام الجديد.👏👏



(📸: @SPL ) pic.twitter.com/zoPdaDu7Ab — موقع قول السعودي (@GoalSA) February 15, 2019

كريم الأحمدي أردف: "الثلاثة نقاط أمام الرائد كانت مهمة، والفوز اليوم كان سيجعلنا نرتقي من المركز الخامس عشر".

واختتم الأحمدي تصريحاته قائلًا: "يجب علينا التركيز في المباراة القادمة أمام الهلال، وسنلعب من أجل تحقيق الانتصار".

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الاتحاد فلت من خسارة على يد الرائد، بعد تسجيله لهدف في الوقت القاتل، حيث كانت تشير النتيجة لتقدم الأخير بهدف دون رد، بالجولة 20 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.