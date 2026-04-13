كريستيان روميرو يتلقى تشخيصاً قاسياً بعد دفعة من بروبي

تضحى الإصابة التي تعرض لها كريستيان روميرو في مباراة ساندرلاند واضحة. فقد تبين أن مدافع توتنهام هوتسبير يعاني من تمزق طفيف في الرباط الداخلي للركبة بعد أن تعرض لدفعة قوية من مهاجم ساندرلاند براين بروبي. وخسر توتنهام المباراة بنتيجة 1-0 وفقد أحد لاعبيه الأساسيين بسبب الإصابة.

وقع الحادث في الدقيقة السبعين من المباراة. بعد دفعة من براين بروبي، اصطدم روميرو بقوة بحارس مرماه أنتونين كينسكي، مما أدى إلى إصابة الأرجنتيني في ركبته. غادر المدافع الملعب وهو في حالة من الانفعال الواضح.

وأظهرت الفحوصات أن روميرو أصيب بتمزق طفيف في الرباط الداخلي للركبة. ومن المتوقع أن تبقيه الإصابة خارج الملاعب لمدة تتراوح بين ستة وثمانية أسابيع. وبذلك يبدو أنه لن يشارك مع توتنهام مرة أخرى هذا الموسم.

ومع ذلك، هناك بصيص أمل للأرجنتيني البالغ من العمر 27 عامًا في ضوء كأس العالم، التي تبدأ في 11 يونيو. ومن المتوقع أن يكون روميرو جاهزًا في الوقت المناسب للبطولة. لكن ناديه سيضطر إلى الاستغناء عنه في المرحلة الحاسمة الأخيرة من الدوري.

يمر توتنهام بفترة عصيبة ويحتل حالياً المركز الثامن عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز. أمام فريق المدرب روبرتو دي زيربي ست مباريات لتجنب الهبوط. في نهاية الأسبوع المقبل، ينتظره لقاء مهم مع برايتون آند هوف ألبيون.

حُسمت المباراة ضد سندرلاند بهدف في مرماه، بعد أن غيرت تسديدة نوردي موكيلي اتجاهها عبر ميكي فان دي فين. كانت هذه المباراة الأولى لدي زيربي كمدرب لسبيرز، لكنها انتهت بخيبة أمل. وبذلك يظل النادي تحت خط الهبوط.

بعد المباراة، نشر بروبي صوراً للمباراة على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى عاصفة من التعليقات. وإلى جانب عبارات الدعم، ظهرت أيضاً مئات الرسائل التي تنطوي على الكراهية والعنصرية، لا سيما من الأرجنتين. وعليه، تقدم نادي سندرلاند بشكوى إلى الشرطة ومنصات التواصل الاجتماعي والدوري الإنجليزي الممتاز.