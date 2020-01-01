لماذا استبعد جروس نوح الموسى من قائمة الأهلي لمواجهة الفيحاء؟

الموسى لن يكون متواجدًا مع الأهلي أمام الفيحاء اليوم.

قرر السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق الأهلي السعودي، استبعاد نوح الموسى، لاعب وسط الفريق، من مباراة الفيحاء.

الأهلي يستعد لمواجهة الفيحاء، مساء اليوم الخميس، على ملعب المجمعة، في دور الـ16 ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن جروس قرر استبعاد الموسى من القائمة التي غادرت إلى الرياض، استعدادًا لمواجهة الفيحاء، بسبب تعرضه لوعكة صحية قبل موعد السفر.

جروس قرر استدعاء محمد المجحد، لينضم للاعبي الأهلي المغادرين إلى الرياض، استعدادًا لمواجهة الفيحاء، بعد استبعاده من قائمة المنتخب الأولمبي.

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ويستعد المنتخب الأولمبي للمشاركة في كأس أمم آسيا تحت 23، التي ستقام في تايلاند يناير الجاري، من أجل تحديد الصاعدين إلى أولمبياد طوكيو 2020.

ويحتل الأهلي المركز الرابع في ترتيب الدوري السعودي، برصيد 23 نقطة، حيث يتبقى له مباراة مؤجلة أمام الهلال.