"الجدية" سلاح جروس والأهلي لمواجهة النجوم

جروس يتحدث للاعبيه عن مواجهة النجوم

يستعد الأهلي لمواجهة النجوم مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب "مدينة الأمير عبد الله بن جلوي"، في دور الـ32 ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية إلى أن المدرب السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للأهلي، عقد اجتماعًا مع لاعبي الأهلي، قبل انطلاق التدريبات الجماعية أمس الثلاثاء.

جروس طلب من لاعبي الأهلي ضرورة الجدية والاستعداد الأمثل لمباراة النجوم، حيث شدد على أن الهدف الأساسي هو المنافسة على جميع البطولات.

المدرب السويسري أشار خلال حديثه للاعبين، إلى أنه سيحتاج لجميع العناصر خلال المباريات المقبلة، ويجب على الجميع الاستعداد للمشاركة في أي وقت.

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تدريبات الأهلي الثلاثاء شهدت تركيزًا على الجوانب التي يرغب جروس في تنفيذها خلال مباراة النجوم، من خلال البناء الصحيح للهجمات، خاصة عن طريق الأطراف، وكيفية استثمار الكرات العرضية وترجمتها إلى أهداف.

الأهلي سيلعب مباراته أمام النجوم بدون 4 من لاعبيه وهم "محمد خبراني، وعبد الفتاح عسيري، محمد الربيعي"، لانضمامه لصفوف المنتخب السعودي المشاركة في كأس الخليج، بالإضافة لإصابة الحارس الأساسي محمد العويس.