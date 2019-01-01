جروس يوافق على تدريب الأهلي وينتظر العرض الرسمي

المدرب السويسري يرد على عرض الأهلي

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

وافق السويسري كريستيان جروس، المدير الفني السابق لفريق الزمالك، على العودة لتدريب فريق أهلي جدة السعودي، بعد مفاوضات من جانب الأخير.

الأهلي دخل في مفاوضات مع جروس، بعد إقالة المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، حيث زاحمه جاره فريق نادي الاتحاد، للتعاقد مع المدرب السويسري.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن جروس ينتظر حاليًا الرد الرسمي من جانب الأهلي، بعد موافقته على تدريب الفريق.

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إدارة الأهلي تفاوض حاليًا المدرب البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب كورنثيانز البرازيلي، من أجل قيادة الفريق تدريبيًا.

وأكدت الصحيفة السعودية على أن مدرب الأهلي القادم سيكون بين كريستيان جروس، أو البرازيلي فابيو كاريلي.

وكان الأمير منصور بن مشعل، المشرف العام على الكرة بالأهلي، وعد صالح المحمدي، المدرب المؤقت للأهلي، بالاستمرار في منصبه حتى نهاية الموسم الجاري، حال عدم الاتفاق مع مدرب أجنبي.