عدوى كريستيانو رونالدو تنتقل إلى الدوري المصري

النجم البرتغالي لا يؤثر من الناحية الفنية فقط

يحاول عدد من لاعبي الدوري المصري الممتاز تقليد البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ نجم يوفنتوس الإيطالي، ليس فقط على المستوى البدني والمهارات، لكن في جوانب أخرى.

لاعبو الدوري المصري عادوا مؤخرًا لاستئناف تدريباتهم في الجماعية في مقرات الأندية، بعد أن مكثوا في منازلهم منذ مارس الماضي، ليظهر عدد منهم بـ"نيولوك" على غرار رونالدو.

بدأ رمضان صبحي؛ لاعب الأهلي، في تقليد قصة شعر النجم البرتغالي، إذ قام بإطالة شعره وربطته، ليظهر بشكل مختلف تمامًا عما عهده عليه الجماهير، وإن كان حريصًا منذ ظهوره على تغيير قصة شعره بين الحين والآخر.

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ولحق برمضان، التونسي فرجاني ساسي؛ لاعب وسط الزمالك، الذي نشر هو الآخر عبر خاصية "الستوري" ، على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، الذي قام أيضًا بتقليد قصة شعر رونالدو.

يذكر أنه من المنتظر أن تعود مباريات الدوري المصري في السادس من أغسطس المقبل، إذ يستهل الزمالك مشواره بملاقاة المصري، بينما يواجه الأهلي فريق إنبي. (طالع التفاصيل)

الأهلي يتصدر جدول الترتيب برصيد 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب 33 نقطة من 18 مباراة، ثم بيراميدز 32 نقطة من 18 مباراة، ورابعًا الزمالك 28 نقطة من 16 لقاء.