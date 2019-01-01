كريستيانو رونالدو يوجه رسالة لأسينسيو بعد الإصابة

ما الذي قاله رونالدو لأسيسنيو بعد إصابة الأخير بالصليبي؟

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

وجّه كريستيانو رونالدو، هداف ريال مدريد التاريخي، رسالة إلى ماركو أسينسيو، لاعب الفريق، عقب تعرض الأخير لإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

ريال مدريد أعلن خضوع صاحب الـ 23 عامًا إلى عملية جراحية بعد التأكد من إصابته بتمزق في الرباط الصليبي.

وقال رونالدو عبر حسابه بموقع "إنستجرام": "تحلى بالقوة يا صديقي، أتمنى أن تعود سريعًا للملاعب".

وبحسب التقارير الصحفية فإن فترة الغياب تتراوح بين 6 إلى 9 أشهر مما يعني غياب اللاعب للموسم.

وكان زيدان قد صرّح في المؤتمر الصحفي بعدم قلقه من إصابة اللاعب متمنيًا أن تسير الأمور على خير.

وتابع: "رغم أنّه توجه للمستشفى مباشرة عقب المباراة والإصابة تبدو قوية لكنني أتمنى أن يصبح الأمر أقل خطورة مما نتوقع".

وكان اللاعب قد خرج في الدقيقة 56 من اللقاء بعد تدخل عنيف من جانب بيير إيميريك أوباميانج بعدما سجل الهدف الثاني وساهم في الأول.