كريستيانو رونالدو يكسر صمته بعد تفوقه على ليونيل ميسي والفوز بجائزة "الكرة الذهبية على مر العصور" BOAT

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تُوِّج كريستيانو رونالدو بلقب "الكرة الذهبية على مر العصور" عقب تصويت جماهيري أُجري احتفاءً بالذكرى السبعين لانطلاق هذه الجائزة المرموقة. وقد تفوّق مهاجم النصر على غريمه التاريخي ليونيل ميسي في هذا التكريم الرمزي، بعدما اختار الجماهير فوزه بالجائزة عام 2008 مع مانشستر يونايتد باعتباره الأبرز على الإطلاق.

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رونالدو يحصد جائزة الكرة الذهبية الكبرى

أضاف رونالدو إنجازاً مميزاً آخر إلى مسيرته الأسطورية بعد اختياره صاحب لقب "الكرة الذهبية على مر العصور". وقد توّج اللاعب البالغ من العمر 41 عاماً بهذا الشرف الرمزي احتفالاً بالذكرى السبعين لانطلاق الجائزة الفردية المرموقة.

وقد تقرر منح هذا التكريم عبر تصويت جماهيري، أتاح لعشاق كرة القدم حول العالم اختيار الفائز الأفضل على الإطلاق. ويعزز فوز رونالدو مكانته باعتباره أحد أبرز الرموز في تاريخ اللعبة. وقد جرى تكريم الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات تحديداً عن إنجازه المذهل في عام 2008.

النجم البرتغالي يُهدي الجائزة للجماهير

بعد تلقيه هذا التكريم الفريد، لجأ مهاجم النصر إلى مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن امتنانه. وحرص على إبراز الدور الحاسم الذي لعبه المشجعون في حصوله على هذا الشرف الأخير.

ونشر المهاجم المخضرم رسالة مؤثرة على حسابه في إنست[رام احتفالاً بهذا الإنجاز. وأراد أن يشارك قاعدته الجماهيرية العالمية الضخمة هذه اللحظة التاريخية.

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وكتب رونالدو: "كرة القدم ملك للجماهير! شكراً لكل المشجعين حول العالم، فالكرة الذهبية على مر العصور هي أيضاً ملك لكم."

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تفوّق على ميسي في التصويت الجماهيري

شهد التصويت الجماهيري تفوّق رونالدو على غريمه التاريخي ميسي ليحصد اللقب الأفضل على مر العصور. وقد هيمن الثنائي على ساحة الكرة الذهبية لأكثر من عقد من الزمن، صانعَين أشهر منافسة فردية في تاريخ كرة القدم.

وفي النهاية اختار المصوّتون موسم رونالدو عام 2008 على حساب فوز ميسي التاريخي بالكرة الذهبية عام 2012. وشهد موسم 2008 قيادة رونالدو لمانشستر يونايتد نحو ثنائية رائعة بالتتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

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التركيز يبقى منصبّاً على تحقيق النجاح في السعودية

وبعد تحقيق هذا الفوز الرمزي، سيعيد رونالدو تركيزه إلى مهامه المحلية مع النصر. ويواصل المهاجم تقديم مستويات عالية في دوري روشن السعودي للمحترفين رغم دخوله المراحل الأخيرة من مسيرته. ولا يزال يطمح إلى إضافة المزيد من الألقاب إلى خزائن فريقه وبلوغ حاجز الـ1000 هدف قبل أن يقرر في نهاية المطاف اعتزال كرة القدم.