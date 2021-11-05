كريستيانو رونالدو يفوز بجائزة لاعب شهر أكتوبر!

حصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد السابق ومانشستر يونايتد الحالي على جائزة أفضل لاعب في شهر أكتوبر بصفوف الشياطين الحمر.

جاء هذا بحسب ما ذكر الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي الشهير "تويتر"، قبل قليل.

وتسلم رونالدو جائزة لاعب الشهر خلال تدريبات الفريق التي أقيمت اليوم الجمعة استعدادًا لمواجهات الجولة الـ 13 من الدوري الإنجليزي.

ويستضيف مانشستر يونايتد نظيره مانشستر سيتي على ملعب أولد ترافورد في ديربي المدينة الأولى منذ عودة كريستيانو للشياطين الحمر.

وتعد تلك هي الجائزة الثانية على التوالي التي يحصل عليها رونالدو رفقة مانشستر يونايتد، حيث حصد جائزة لاعب الشهر في سبتمبر أيضًا.

وكان رونالدو قد خاض ست مباريات مع مانشستر يونايتد خلال شهر أكتوبر في كل البطولات، وسجل أربعة أهداف وصنع هدفًا وحيدًا.

جدير بالذكر أن رونالدو كان قد فاز أيضًا بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي عن سبتمبر على حساب محمد صلاح نجم ليفربول.

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