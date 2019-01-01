كريستيانو رونالدو يفسر معنى احتفاله الشهير

تعرف على تفسير احتفال كريستيانو رونالدو الشهير

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كشف كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، عن السر وراء احتفاله الشهير بالهتاف بكلمة "Siiiiii" والتي ظهرت في أكثر من مناسبة.

وكانت أول مرة يهتف فيها صاروخ ماديرا بهذه الطريقة حينما حقق الكرة الذهبية الثانية له في 2014.

وقال هداف ريال مدريد التاريخي في تصريحات لكواترو الإسبانية: "الهتاف؟ اللاعبون يعرفون أنني أهتف بهذه الطريقة في كل مرة أسجل أو نفوز".

وتابع: "منذ أن كنت في ريال مدريد وأنا معتاد على هذا الهتاف".

وكان صاروخ ماديرا قد يحتفل بتسجيل الأهداف بالركض ثم القفز واللف في الهواء والضرب بكلتا يديه صارخًا "Siiii".

جدير بالذكر أنّ احتفال رونالدو صار علامة تجارية وأصبح عدد كبير من اللاعبين يقلدونه ويتبعون حركاته.