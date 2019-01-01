الدوري الإيطالي الدرجة الأولى - سيري آ

كريستيانو رونالدو يفسر معنى احتفاله الشهير

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تعرف على تفسير احتفال كريستيانو رونالدو الشهير

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

 

كشف كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، عن السر وراء احتفاله الشهير بالهتاف بكلمة "Siiiiii" والتي ظهرت في أكثر من مناسبة.

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وكانت أول مرة يهتف فيها صاروخ ماديرا بهذه الطريقة حينما حقق الكرة الذهبية الثانية له في 2014.

وقال هداف ريال مدريد التاريخي في تصريحات لكواترو الإسبانية: "الهتاف؟ اللاعبون يعرفون أنني أهتف بهذه الطريقة في كل مرة أسجل أو نفوز".

وتابع: "منذ أن كنت في ريال مدريد وأنا معتاد على هذا الهتاف".

"رونالدو مغرور وأناني وليس خليفة بيكهام"

Cristiano Ronaldo Juventus celebration 2019-20

وكان صاروخ ماديرا قد يحتفل بتسجيل الأهداف بالركض ثم القفز واللف في الهواء والضرب بكلتا يديه صارخًا "Siiii".

جدير بالذكر أنّ احتفال رونالدو صار علامة تجارية وأصبح عدد كبير من اللاعبين يقلدونه ويتبعون حركاته.

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