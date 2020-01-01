كريستيانو رونالدو يدخل نادي المليار .. كم يبعد ليونيل ميسي؟

نجم فريق ريال مدريد السابق ويوفنتوس الحالي يدخل نادي المليار دولار أرباح خلال مسيرته الكروية، فكم يبعد عنه ليونيل ميسي قائد برشلونة.

نجح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد السابق وهداف يوفنتوس الحالي في الوصول لأول مليار دولار (890 مليون يورو) في حياته كربح من عمله كلاعب كرة قدم.

جاء هذا بحسب ما ذكرت مجلة "فوربس" الاقتصادية، حيث يعد نجاح النجم البرتغالي هو الأول من نوعه بالنسبة لأي لاعب كرة قدم حول العالم.

وأضحت المجلة أن 650 مليون دولار (575 مليون يورو) من ذلك المبلغ جاء بشكل مباشر من راتب اللاعب مع الأندية التي مثلها خلال مسيرته بداية من ناسيونال ماديرا وسبورتنج لشبونة مرورًا بمانشستر يونايتد وريال مدريد وختامًا بيوفنتوس.

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وتتوقع المجلة وصول ذلك الرقم على الأقل لـ 765 مليون دولار (678 مليون يورو) حال أكمل كريستيانو رونالدو عقده الحالي في صفوف الفريق الإيطالي، والذي يستمر لثلاث سنوات قادمة، دون احتساب الأرباح المتوقعة من الفترة التالية لذلك العقد.

ويعود الجزء المتبقي من أرباح كريستيانو رونالدو خلال مسيرته الكروية للأعمال الخاصة به والإعلانات التي يقوم بها النجم البرتغالي عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

ويعد ليونيل ميسي هو لاعب كرة القدم الأقرب لرونالدو في تلك القائمة، حيث جمع النجم الأرجنتيني قائد برشلونة 605 مليون دولار (536 مليون يورو) رواتب فقط حتى الآن مع الوضع في الاعتبار أنه بدأ مسيرته بعد البرتغالي بثلاث سنوات.

جدير بالذكر أن رونالدو هو ثالث رياضي حول العالم ينضم لتلك القائمة بعد تايجر وودز نجم الجولف الشهير الذي كسر المليار دولار في 2009 والملاكم فلويد مايويذر الذي وصل لذلك الرقم عام 2017.