كريستيانو رونالدو يخرج عن صمته .. سوف أفضح الأكاذيب قريبًا!

صاروخ ماديرا يعد بمقابلة قريبة للكشف عن الحقيقة

خرج كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، عن صمته مؤكدًا أنّ أغلب الأخبار المنقولة عنه غير صحيحة.

التقارير الصحفية أشارت إلى أنّ رونالدو قد يغادر مانشستر يونايتد خلال الأيام الباقية المتبقية من سوق الانتقالات الصيفية.

وارتبط اسم اللاعب بعديد الفرق منها برشلونة وأتلتيكو مدريد وسبورتنج لشبونة وتشيلسي وغيرها من الأندية.

كما ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أنّ الإدارة هددت اللاعب بفسخ التعاقد لو استمر في القيام بسلوكه الأخير، إلا أنّ الشبكة حذفت الخبر وتم نفيه فيما بعد من عدة مصادر.

ما الذي قاله رونالدو عبر حسابه بموقع إنستجرام؟

وقال كريستيانو عبر حسابه بموقع إنستجرام: "الحقيقة سوف تظهر، خلال الأسابيع المقبل سوف أظهر في مقابلة صحفية للكشف عن كل شيء”.

وتابع: “وسائل الإعلام لا تقول سوى الأكاذيب، لديّ مفكرة وفي آخر 100 خبر تم نشرها عندي، هناك فقط خمس أخبار كانت صحيحة”.

واختتم: “لاحظوا هذا الأمر، وكل شيء سيتم معرفته خلال الفترة المقبلة”.

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هل يرحل رونالدو عن مانشستر يونايتد؟

ارتبط رونالدو بمغادرة مانشستر يونايتد منذ نهاية الموسم الماضي بعد فشل الشياطين الحمر في الوصول إلى دوري أبطال أوروبا وإنهاء الدوري في المركز السادس.

وكلّف كريستيانو وكيل أعماله، خورخي مينديش، بإيجاد فريق جديد يلعب لصالحه مما جعل الصحف تربطه بالعديد من الأندية.

وعزز صاروخ ماديرا من الشائعات بعد تخلفه عن الفترة التحضيرية لمانشستر يونايتد ولكنّ الإدارة أرجعت الأمر لأسباب عائلية.

وحينما شارك ضد رايو فاييكانو في المباراة الودية غادر بين شوطي المباراة، ثم لم يشارك أساسيًا في مواجهة برايتون الافتتاحية للموسم الجديد.

جدير بالذكر أنّ عقد رونالدو ينتهي في مسرح الأحلام في الصيف المقبل.