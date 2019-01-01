كريستيانو رونالدو يختار أجمل أهدافه ويؤكد: حياتي مملة

تعرف على تصريحات كريستيانو رونالدو حول أجمل أهدافه في الموسم

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

اختار كريستيانو رونالدو، هداف يوفنتوس، أفضل هدف له في مسيرته كما أكد أنّ حياة النجوم أمثاله مملة.

رونالدو تحدث عن المنافسة مع ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة، مؤكدًا رغبته حصد المزيد من الكرات الذهبية للتفوق عليه.

وقال صاروخ ماديرا في حوار مع ITV: "هدفي ضد يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد هو الأفضل على الإطلاق. لقد حاولت تسجيله عدة مرات وأخيرًا نجحت".

وتابع: "كنت سجلت نحو 700 هدف ولكني لم أتمكن من إحراز ذلك الهدف ولا مرة وحينما فعتلها وأمام يوفنتوس في تورينو ضد حارس عملاق مثل جيانلوجي بوفون كان أمرًا رائعًا".

هداف البرتغال التاريخي أشار إلى أنّ حياة النجوم والمشاهير مملة لأن كل ما يفعله يتصدر الصحف وشاشات التلفاز مطالبًا بعض الخصوصية بعد 15 عامًا من النجاح المستمر.

وأردف: "في آخر 10 سنوات لم أمتلك أي خصوصية ولا أستطيع الذهاب لنزهة مع أطفالي وحينما يحيط المعجبون بنا فهذا يجعل أطفالي وصديقتي أكثر توترًا وحتى أنا أكون متوترًا".

واختتم: "هوسي الأول والأخير هو الفوز وتحقيق النجاح والألقاب وأبذل مجهودًا كبيرًا لتحقيق ذلك. الموهبة ليست كافية".

رونالدو يستعد لمواجهة أتلتيكو مدريد مساء اليوم، الأربعاء، في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.