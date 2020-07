كريستيانو رونالدو من بينهم.. فيرنانديش يختار فريقه البرتغالي في الدوري الإنجليزي

اختار برونو فيرنانديش، لاعب مانشستر يونايتد، التشكيل المثالي المكون من 5 لاعبين من البرتغال الأفضل في تاريخ الدوري الإنجليزي.

برونو انضم إلى صفوف مانشستر يونايتد في يناير الماضي وأصبح من أهم دعائم الفريق خلال المتبقي من الموسم.

وشكّل برونو ثنائية قوية مع بول بوجبا في وسط الميدان ومنذ استكمال المسابقة لم يخسر الشياطين الحمر أي مباراة وازدادت آمالهم في حجز مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا.

وقال برونو في تصريحات مع الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي: "لدينا العديد من اللاعبين البرتغال الذي تألقوا في البريميرليج، ولكن إن أردت اختيار 5 لاعبين فستكون كالآتي".

وتابع: "في حراسة المرمى، أرى أنّ روي باتريسيو من وولفرهامبتون يقدم مستويات رائعة، وفي الدفاع ريكاردو كارفاليو والذي لعب في تشيلسي واعتبره أفضل مدافع برتغالي في التاريخ".

وواصل: "في الوسط يوجد جواو موتينيو من وولفرهامبتون فهو اللاعب القادر على ضبط إيقاع الفريق وتصحيح مساره، وأمامه نجم تشيلسي السابق ديكو وأحد أفضل صناع اللعب في تاريخ البرتغال".

واختتم: "بالطبع لا يوجد نقاش في اللاعب الذي سيتواجد في الهجوم. إنّه كريستيانو رونالدو، أسطورة مانشستر يونايتد، فهو أحد أعظم اللاعبين في تاريخ البرتغال".

