كريستيانو رونالدو مهدد بعقوبة قاسية .. "فسخ عقد وخسارة 170 مليون يورو"

أحمد فرهود
Cristiano RonaldoGetty
كريستيانو رونالدوالنصردوري روشن السعودي

ماذا فعل كريستيانو رونالدو؟!

بات الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، معرضًا لعقوبة قاسية، على خلفية مباراة فريقه "الودية"، أمام سيلتا فيجو الإسباني.

النصر خسر وديًا (0-5)، أمام نادي سيلتا فيجو، ضمن الاستعدادات للموسم الرياضي الجديد 2023-2024، في مباراة شهدت مشاركة رونالدو، خلال الـ45 دقيقة الأولى فقط.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، من الممكن أن تفسخ شركة "نايكي"، رعايتها للأسطورة البرتغالية البالغ من العمر 38 سنة؛ كعقوبة لخرقه بنود العقد بين الطرفين.

وكشفت الصحيفة، عن أن كريستيانو رونالدو، ارتدى واقيًا للساق تابع للشركة المنافسة "أديداس"، خلال مشاركته مع نادي النصر، أمام الفريق الإسباني، يوم 17 يوليو الماضي.

وأشارت إلى أن رونالدو، يحصل على مبلغ 147 مليون جنيه إسترليني "170 مليون يورو"، من عقده مع "نايكي"، والتي بدأت رعايتها للاعب، منذ السنوات الأولى في مسيرته الاحترافية، عام 2003.

جدير بالذكر أن كريستيانو، انضم إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، خلال الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2023"، وفي عقد لمدة موسمين ونصف، مقابل 500 مليون يورو.

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