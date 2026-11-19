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يستعد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو للمشاركة مع عملاق الرياض النصر ضد النادي الأهلي، مساء غدٍ الجمعة؛ وذلك في الكلاسيكو المؤجل من الجولة التاسعة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

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هذه المباراة تُقام على ملعب "الإنماء" في مدينة جدة؛ حيث قد تكون الزيارة الأخيرة لرونالدو إلى عروس البحر الأحمر.

نعم.. رونالدو ألمح إلى أن الموسم الرياضي الحالي، قد يكون الأخير له في عالم الساحرة المستديرة، قبل إعلان اعتزاله بشكل نهائي.

وفي هذه الحالة، قد يكون كلاسيكو الأهلي هو آخر زيارة للأسطورة البرتغالية إلى عروس البحر الأحمر؛ بعد أن حل النصر ضيفًا على عملاق جدة الاتحاد بالفعل، في الأسابيع الماضية.

لكن يجب أن نعلم جيدًا أن رونالدو قد يعود إلى مدينة جدة، في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ وفقًا للاحتمالات التالية:

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* أولًا: في حال استضافة جدة الأدوار الإقصائية من مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة، وتأهل النصر إليها.

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* ثانيًا: في حال أسفرت القرعة عن مواجهة الفريق النصراوي للاتحاد أو الأهلي في مدينة جدة، ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

إلا أنه في حال عدم حدوث هذه الاحتمالات؛ فإن ذكريات رونالدو مع عروس البحر الأحمر ستتوقف عند حدود كلاسيكو النصر والأهلي، مساء غدٍ الجمعة.

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كريستيانو رونالدو وجدة: الخسائر أكثر من الفوز

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وبصفة عامة.. دعونا نشير إلى أن كريستيانو رونالدو زار مدينة جدة 11 مرة؛ وذلك منذ انضمامه إلى النصر في يناير من عام 2023، وحتى وقتنا هذا.

هذه الزيارات تنوعت بين مسابقتي دوري روشن السعودي للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين؛ بالإضافة إلى دوري أبطال آسيا للنخبة.

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وخلال هذه الزيارات الإحدى عشرة، تباينت نتائج رونالدو مع فريق النصر الأول لكرة القدم؛ على النحو التالي:

* فوز: 5.

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* تعادل: 0.

* خسارة: 6.

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* أهداف: 6.

* تمريرات حاسمة: 0.

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أي إن الأسطورة البرتغالية خسر أكثر مما فاز، في زياراته إلى مدينة جدة؛ بل إنه اكتفى بتسجيل 6 أهداف في 11 مباراة، دون أن يقدم أي تمريرة حاسمة.

ذكريات سيئة لا تُنسى لكريستيانو رونالدو

Getty Images

الأمر المحزن أكثر لرونالدو، البالغ من العمر 41 سنة حاليًا؛ هو أن لديه ذكريين في غاية السوء بمدينة جدة، و هما:

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* أولًا: توديع بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، من الدور نصف النهائي.

* ثانيًا: خسارة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

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والحقيقة أن النصر كان مرشحًا قويًا للوصول إلى نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025؛ حيث أُقيمت الأدوار الإقصائية في مدينة جدة آنذاك.

إلا أن الفريق النصراوي خسر (2-3) أمام نادي كاواساكي فرونتالي الياباني، في مباراة نصف النهائي، بشكل مفاجئ.

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وقبلها بعام؛ كان النصر بقيادة رونالدو قد خسر بركلات الجزاء أمام عملاق الرياض الهلال، في المباراة النهائية من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-2024.

النهائي الذي أُقيم في مدينة جدة، انتهى بالتعادل الإيجابي (1-1)؛ قبل أن يحسمه الهلال لمصلحته أمام النصر، بركلات الجزاء.

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لا بصمة لكريستيانو رونالدو في نكسات جدة

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المثير في الأمر عزيزي القارئ؛ هو أنه في مباراة كاواساكي فرونتالي أو نهائي الكأس أمام الهلال، لم تكن لرونالدو أي بصمة تهديفية.

وغاب رونالدو عن تقديم المساهمات التهديفية "تسجيل أو صناعة"؛ كما لم يظهر بالمستوى الذي يأمله جمهور النصر، في المباراتين.

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ومن هنا.. يأمل الأسطورة البرتغالية أن تكون زيارته الأخيرة المحتملة إلى عروس البحر الأحمر، مليئة بالذكريات الجميلة؛ وذلك بالتسجيل والصناعة، مع قيادة النصر للفوز على الأهلي.

ولمَ لا؟؛ قد يعود كريستيانو رونالدو إلى مدينة جدة، ويرفع لقب النخبة الآسيوية أو كأس خادم الحرمين الشريفين قبل اعتزاله رسميًا.