هل يرحل كريستيانو رونالدو عن مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات الصيفية 2022؟ وما وجهته المقبلة؟

سطر كريستيانو رونالدو، اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ كرة القدم، وأصبح معشوقًا للجماهير بعد المستويات التي قدمها مع مانشستر يونايتد، وإنجازاته مع ريال مدريد، يوفنتوس.

ورغم تسجيله العديد من الأهداف في الموسم الحالي وقيادته للشياطين الحمر تهديفيًا، لكن إنهاء الموسم في المركز السادس والتواجد في الدوري الأوروبي بجانب الانتقادات التي تطول صاروخ ماديرا قد تدفع الأخير للرحيل.

صحيح المدرب الهولندي الجديد، إيريك تين هاج، نفى إمكانية رحيل اللاعب، لكن المؤشرات كثيرة تؤكد أنّ الفكرة لا تزال قائمة ومن الصعب أن يضحي رونالدو بموسم دون المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

ما هو عدد أهداف كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد؟

فهل يرحل كريستيانو رونالدو عن مانشستر بونابتد في سوق الانتقالات الصيفية 2022؟ موقع جول سيبحث معكم عن الإجابة.

هل يرحل رونالدو عن مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات الصيفية 2022؟

انتشرت الكثير من الأنباء الصحفية، عن رغبة رونالدو في الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وخوض تحد جديد، أو العودة إلى فريقه السابق ريال مدريد.

ولكن المدرب الجديد، تين هاج، صرّح أنّ كريستيانو رونالدو جزء من مستقبل الفريق للموسم المقبل، وأنّ الشياطين الحمر بحاجة للاعب بقيمة صاروخ ماديرا.

ورغم التصريحات، لكن التقارير الصحفية تشير إلى أنّ موقف الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا.

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فبالنظر إلى وضع مانشستر يونايتد الحالي، فإن الفريق سوف يشارك في الدوري الأوروبي الموسم المقبل، كما ظهر في معاناة واضحة أمام الفرق الكبيرة خلال الموسم المنصرم وخسر بنتائج ثقيلة أمام مانشستر سيتي وليفربول.

وبسبب الضغوط الكبيرة التي يعيشها اللاعب، واتهامه بالمعاناة على مستوى الضغط مما يؤثر على شكل المنظومة قد يدفعه للرحيل.

ما هي الأندية المهتمة بضم كريستيانو رونالدو؟

التعاقد مع كريستيانو رونالدو يعد حلمًا بالنسبة للعديد من الفرق، ولكن بعد انتشار أنباء رحيله عن مانشستر يونايتد ارتبط صاروخ ماديرا بالانتقال إلى فرق معينة هي من تستطيع تحمل راتبه.

على رأس تلك الفرق، هي ريال مدريد والعودة إلى فريقه السابق من جديد لتحقيق البطولات من جديد وعودة الإنجازات إلى قلعة الميرينجي، وانتشرت الشائعات بصورة أكبر بعد فشل الملكي في تأمين صفقة كيليان مبابي من ريال مدريد.

وبجانب ريال مدريد، فقد يرحل رونالدو إلى باريس سان جيرمان ليلعب بجوار ليونيل ميسي ويتحقق حلم جمهور كرة القدم أخيرًا، خاصة وأنّ التقارير الصحفية تشير إلى إمكانية بيع نيمار خلال الصيف الجاري.

أيضًا ارتبط اسم اللاعب بالانضمام إلى صفوف بايرن ميونخ الألماني، لكن يبدو أنّ بطل البوندسليجا سوف يتجه لضم ساديو ماني من ليفربول.

ويبقى هناك احتمال ضئيل أن يرحل إلى الدوري الأمريكي لكن قد يتأجل الأمر إلى ما بعد كأس العالم.

ما القيمة السوقية وسعر كريستيانو رونالدو؟

القيمة السوقية لكريستيانو رونالدو على موقع ترانسفير ماركت وصلت إلى 35 مليون يورو، ولكنّه قد يرحل بمبلغ قليل أو حتى يفسخ عقده رفقة مانشستر يونايتد وينضم بالمجان لفريقه الجديد.

الأزمة دائمًا في رحيل رونالدو ستكون مرتبطة بالراتب، فأي فريق جديد يود ضم اللاعب سوف يمنحه راتبًا مرتفعًا.

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متى ينتهي عقد كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد؟

ينتهي عقده صاحب الـ37 عامًا مانشستر يونايتد بنهاية يونيو 2023 أي بنهاية الموسم المقبل، وقد يؤجل رونالدو فكرة الرحيل إلى الصيف القادم وينضم إلى إنتر ميامي الأمريكي.

جدير بالذكر أنّ ديفيد بيكهام، رئيس إنتر ميامي، يحلم بضم ميسي ورونالدو لفريقه بعد انتهاء العقد لكل منهما في صيف 2023.