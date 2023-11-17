"كريستيانو رونالدو لا يقارن بميسي.. إنه من كوكب آخر!"

الأرجنتيني ليونيل ميسي كان كابوس الفرق الأوروبية..

تحدث لاعب تشيلسي الأسبق، النيجيري جون أوبي ميكيل، عن المقارنة بين الثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي بعبارات هامة للغاية توضح مدى تفوق الأرجنتيني.

وقال ميكيل في البودكاست الخاص بنجم يونايتد الأسبق ريو فيرديناند "Rio Fredinand Prestens Five": "في كل مرة كنا نواجه فيها يونايتد، كنا نظن أن أشلي كول سيتعامل بشكل رائع مع كريستيانو رونالدو".

لكنه استطرد: "أما في كل مرة كنا نواجه فيها برشلونة، فقد كنا نمضي الأسبوع كله نتدرب على كيفية مواجهته، هذا الفتى من كوكب آخر، إنه بتلك الجودة، لا يمكنني أصلًا أن أرى أي مقارنة بينهما".

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وأردف: "كلما كنا نواجه برشلونة، كان اللقاء مميتًا، يتناقلون الكرة ويطبقون أسلوب لعبهم من أجل اللحظة التي تصل فيها الكرة إلى ميسي، وحينما تأتي إليه يبدأ الكل في الحركة بقوة".

ولعب أوبي ميكيل لتشيلسي في الفترة بين عامي 2006 و2017، وخلال تلك الفترة واجه رونالدو في فترته مع مانشستر يونايتد، وخاض مباريات عدة بدوري أبطال أوروبا ضد برشلونة.