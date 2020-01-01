هل يشارك رونالدو مع يوفنتوس ضد برشلونة في دوري الابطال؟

تعرف على الموقف الكامل لكريستيانو رونالدو من المشاركة بمباراة يوفنتوس أمام برشلونة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا بسبب فيروس كورونا..

يتوق عشاق كرة القدم شوقًا إلى رؤية القمة المرتقبة بين يوفنتوس وبرشلونة على ملعب أليانز ستاديوم ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، وما زال تلك اللهفة اشتدادًا هو اللقاء المنتظر بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وجهًا لوجه مرة أخرى على أرض الملعب.

رحل رونالدو عن ريال مدريد في 2018 متجهًا إلى البيانكونيري، ومنذ ذلك الحين ولم يلتق مع البرغوث مرة أخرى في أرض الملعب، وفقدت مباراة الكلاسيكو رونقها نتيجة لذلك، لكن في دوري الأبطال، تقرر عودة المنافسة التاريخية بينهما مرة أخرى من بوابة قمة أخرى بين اليوفي والبرسا.

لكن فيروس كورونا يقف حائلًا حتى الآن أمام عودة صراع القط والفأر لأرض الملعب، فقد تعرض رونالدو البالغ من العمر 35 عامًا إلى عدوى هذا الوباء العالمي خلال تواجده في معسكر منتخب البرتغال الشهر الماضي، ليغيب عن آخر ثلاث مباريات لفريقه محليًا وأوروبيًا، وتبقى مشاركته أمام برشلونة محل شكوك.

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ووجبت الإشارة هنا إلى يوفنتوس يُعاني الأمرين في غياب رونالدو، حيث عجزت كتيبة أندريا بيرلو عن الفوز في آخر مباراتين محليتين في غيابه، ما يؤكد القيمة المضافة الخاصة جدًا التي يمنحها البرتغالي لفريقه بمجرد الوجود على أرض الملعب، ويؤكد أيضًا أن السيدة العجوز مع الدون أمام البرسا أقوى بمراحل من وهو بدونه.

الموقف لا يزال على المحك، هل يشارك رونالدو أم لا؟ هذا ما سنعرفه في هذا التقرير من موقع جول.

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ما هو موعد مباراة يوفنتوس وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا؟

تقام مباراة يوفنتوس أمام برشلونة مساء الأربعاء الموافق 28 أكتوبر 2020، الموافق 10 ربيع الأول 1442، على ملعب أليانز ستاديوم بتورينو.

صافرة بداية المباراة تنطلق في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة يوفنتوس - برشلونة أليانز ستاديوم الأربعاء 28 أكتوبر 2020،

10 ربيع الأول 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 1

هل يشارك رونالدو مع يوفنتوس ضد برشلونة؟

أعلن أندريا بيرلو، المدير الفني ليوفنتوس، أن مشاركة كريستيانو رونالدو أمام برشلونة الآن في يد نتيجة المسحة التي خضع لها لفيروس كورونا.

في حال أن جاءت المسحة سلبية، فسيتمكن رونالدو من المشاركة بصورة طبيعية في المباراة لتأكد شفائه التام من المرض، أما إذا أتت إيجابية، فحينها سيفتقد اليوفي لخدماته بصورة رسمية.

يوفنتوس في بيانٍ رسمي أعلن أن مسحة رونالدو أتت إيجابية، وبالتي تأكد من أنه لم يُشف بعد من فيروس كورونا، وبالتبعية فتأكد غيابه عن مباراة برشلونة..

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كما أشرنا، تحلم الجماهير برؤية الصراع الذي لا يتوقف بين الدون والبرغوث مرة أخرى، ولكن كما دمّر فيروس كورونا كل شيء جميل في هذه الحياة، قد يُدمر اللقاء المتوقع بعد عامين من الغياب.

على كل حال، سيلتقي برشلونة ويوفنتوس ولكن في كامب نو مرة أخرى خلال الشهر المقبل أيضًا، ليمكننا القول أن العودة المنتظرة قد يؤجلها كورونا لا يُنهيها، إلا إذا أُصيب ميسي هو الآخر بالفيروس قبل المباراة المقبلة.