كريستيانو رونالدو: سعدت برغبة جمهور ريال مدريد في عودتي

تعرف على تصريحات كريستيانو رونالدو عن زيارته لمدريد

أكد كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، أنّه شعر بالسعادة حينما وجد جمهور ريال مدريد يطلب منه العودة مرة أخرى.

رونالدو لعب في ريال مدريد بين 2009 و2018 وهو الهداف التاريخي للنادي الملكي.

وقال كريستيانو رونالدو في تصريحات لصحيفة "البايس" الإسبانية: "لا أنكر أنّ الأمر مزعج حينما يطالبك الجميع طوال الوقت بإثبات أنك جيد للغاية لأنّه يضع ضغط إضافي".

وتابع: "الجميع يطلب مني ذلك سواء العائلة أو والدتي أو ابني، يقولون لي يجب الفوز في كل المباريات وكل ما أستطيع فعله هو التدرب بصورة متواصلة وتقديم أفضل ما لديّ. لقد حققت دوري الأبطال 5 مرات والكرة الذهبية 5 مرات وأثبت نفسي".

رونالدو تحدث عن زيارته الأولى لمدريد بعد الرحيل عن الملكي بقوله: "حينما جئت إلى هنا سمعت الجمهور ينادي عليّ بأن أعود إلى منزلي وأنّ مكاني دائمًا موجود. هذا الأمر أعجبني كثيرًا".

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وواصل: "الجميع يحب الحكم على الآخرين. يقولون لي لقد انتهت وأنت بعمر 33 أو 34 أو 35 ولم تعد قادر على العطاء وكل مرة أستطيع مفاجئتهم وإثبات قدراتي".

وأردف: "اللعب في برشلونة، لقد ذهبت هناك عدة مرات ولا أعتقد أنّهم يحبونني في كامب نو".

واختتم: "يظنون أنني شخص لا يحزن ولا يمتلك أي مشاكل أو صعوبات، وهو أمر غير حقيقي لقد عشت أوقاتًا صعبة ولا أنسى حينما أخفق في مباراة كبيرة أو أهدر ركلة جزاء، ولكن هذا الأمر طبيعي وأحاول دائمًا التغلب عليه".

جدير بالذكر أنّ يوفنتوس خرج من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على يد أياكس الهولندي.