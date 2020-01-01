لماذا فشل انتقال رونالدو إلى ديبورتيفو؟ مسؤول النادي يجيب

النجم البرتغالي كان قريباً من النادي الإسباني

كشف مسؤول سابق في ديبورتيفو لا كورونيا عن أن فريقه كان قريباً من التعاقد مع النجم البرتغالي الحالي ليوفنتوس كريستيانو رونالدو، ولكن الصفقة فشلت في الأمتار الأخيرة.

وبدأ رونالدو مشواره مع سبورتنج لشبونة في البرتغال، ثم انتقل إلى مانشستر يونايتد، ومنه إلى ريال مدريد، ورحل قبل عامين إلى صفوف يوفنتوس.

وقال إدواردو بيشي، سكرتير لاكورونيا السابق واللاعب الأسبق أيضاً في صفوفه، مع "آس": "ذهبت لمشاهدة سيماو سابروسا وليس رونالدو في الأساس ولكن الأخير كان يلعب".

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وأضاف: "رونالدو لعب بشكل سيء للغاية ولكن قام ببعض الحيل والحركات ولم أصدق مدى الجرأة التي يتمتع بها، جذب انتباهي وأردت معرفة هويته".

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واستمر بيشي: "عدت لرئيس النادي وقلت له سيماو جيد، ولكن عليك أن تتحرك لضم كريستيانو رونالدو، تحدثنا مع مينديش، ولكن أخبرنا أن الاتفاق تم مع مانشستر يونايتد".

وختم: "ماذا كتبت عن رونالدو في تقريري؟ من خصره وصعوداً هو ممتاز، ولكن من الخصر ونزولاً هناك كتلة عضلية ولكن صغير القيمة".

ويعاني ديبورتيفو لا كورونيا بالوقت الراهن في دوري الدرجة الثانية الإسبانية، ويحاول تفادي الهبوط نحو الدرجة الثالثة بعد تراجع نتائجه لهذا الموسم ومشاكله المادية.