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أثار جواو كانسيلو وبرونو فيرنانديش جدلًا في البرتغال مساء الثلاثاء، إذ يرى بعض المشجعين في حديثهما الجانبي عقب مواجهة ويلز (2-3) سخرية من كريستيانو رونالدو، وفقًا لما ذكرته صحيفة أ بولا.

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وأنهى كانسيلو المباراة حاملًا شارة القيادة بعد استبدال فيرنانديش، وتظهر لقطات قناة سبورت تي في اللاعب وهو يشير ضاحكًا إلى شارته، فيما صاح فيرنانديش موجهًا كلامه إلى المصوّر: «صوّر الزعيم!»

وبحسب الصحيفة، يرى بعض المشجعين في ذلك رسالة غير مباشرة إلى رونالدو، بينما يعتبره آخرون مجرد مزحة بريئة.

وخاضت البرتغال فترة التوقف الدولي هذه دون قائدها السابق "الدون"، الذي أعلن اعتزاله في وقت سابق من هذا الشهر.

وكانت هذه القضية قد شغلت اللاعبين يوم الاثنين أيضًا، إذ واجه روبن نيفيش أسئلة بشأن دولوريس أفيرو والدة رونالدو، التي أكدت أن زملاء ابنها لم يحترموه بالقدر الكافي.

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وردّ نيفيش قائلًا: «متى سينتهي هذا؟ ربما عندما تتوقف الأسئلة حول هذا الموضوع، وعندما تتوقف المقابلات بشأنه. كريستيانو نفسه وضع حدًا لذلك ببيانه حول اعتزاله اللعب دوليًا.

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«نحن ممتنون له كثيرًا على كل ما قدّمه للمنتخب الوطني ولكرة القدم البرتغالية. لكن بعد اعتزاله، علينا نحن أن نتحمّل المسؤولية، في الانتصارات والهزائم على حد سواء».

وشدّد نيفيش: «الأجواء داخل المنتخب الوطني لم تتغير قط منذ انضمامي إليه، وهذه الاضطرابات القادمة من الخارج لا تؤثر في أدائنا ولا في الأجواء داخل المجموعة».

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كما ردّ جورج جيسوس يوم الاثنين على دولوريس، التي لم تكن مستاءة من الخسارة أمام الدنمارك (1-4). وتساءل المدرب الوطني في تصريحات لقناة RTP: «هل عليّ الآن أن أرد أيضًا على والدة كريستيانو رونالدو؟

«والدته امرأة أقدّرها كثيرًا. ماذا عساها أن تقول؟ الأم تبقى أمًّا، وأنا أتفهّم تصريحاتها».

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وأضاف في حديثه لقناة سبورت تي في: «الأم تدافع دائمًا عن أبنائها حتى الموت».