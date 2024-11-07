"سيسير على خطى ديفيد بيكهام" .. أسطورة مانشستر يونايتد يُعلق على موقف كريستيانو رونالدو من العودة إلى أولد ترافورد

هل سنرى رونالدو في مانشستر يونايتد مرة أخرى؟

أكد تيدي شيرينجهام أسطورة مانشستر يونايتد، على أن عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النادي سيكون أمرًا مرحبًا به للغاية، خاصة بعد رحيل المدرب الهولندي إيريك تين هاج.

وأعلن مانشستر يونايتد مؤخرًا عن إقالة تين هاج من تدريب الفريق، وتعيين البرتغالي روبن أموريم لخلافته، بسبب نتائج الفريق السلبية تحت قيادته.

وقال شيرينجهام خلال تصريحات لموقع "فلاش سكور": "سيكون رونالدو موضع ترحيب في مانشستر يونايتد تحت قيادة روبن أموريم، ولكنه سيفعل أشياء أكبر وأفضل".

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وأوضح: "أعتقد أن كريستيانو سيتبع خطى ديفيد بيكهام في القيام بأشياء بعيدة عن التدريب، أشياء ذات مستوى أعلى حول العالم، وأنا متأكد من أنه سيكون موضع ترحيب كبير في أي صفة بالعودة إلى النادي، ولكنني أشك في أنه سيكون مدربًا".

يأتي ذلك في ظل الحديث عن انتقال رونالدو إلى عالم التدريب، ومساعدة مواطنه أموريم في قيادة مانشستر يونايتد، ولكن شيرينجهام يرى أنه لن يتجه إلى التدريب بل إلى أشياء أخرى بعيدًا عن هذا المجال.