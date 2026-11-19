في ورشة عمل إعلامية مهمة اليوم الخميس، عقدها مسؤولو رابطة الدوري السعودي للمحترفين ولجنة الرقابة المالية وقطاع شؤون الأندية؛ تم التطرق إلى عقد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو مع عملاق الرياض النصر، بالإضافة إلى التحذير من تبعات عدم الالتزام بالضوابط المالية.
رونالدو يلعب في صفوف النصر، منذ يناير من عام 2023؛ بينما يخضع النادي العاصمي الكبير لـ"الرقابة المالية النشطة"، التي تحد من قدرته على إبرام الصفقات، بداية من صيف 2026.
معلومات كريستيانو رونالدو سرية
وعندما تم سؤال خيسوس أوريو، الرئيس التنفيذي لقطاع شؤون الأندية، عن عقد رونالدو مع النصر، وعمّا إذا كان ضمن برنامج الاستقطاب السعودي؛ رد قائلًا: "لا نستطيع الكشف عن معلومات ذات طابع سري".
وشدد أوريو خلال كلمته، على أن قرارات الأندية بشأن توجهاتها وكيفية توزيع ميزانياتها، يجب أن تبقى بيدها فقط.
هكذا يتدارك النادي الرقابة المالية النشطة!
ومن ناحيته.. رفض محمد الجهني، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع شؤون الأندية، الحديث بالتفصيل عن وضع النصر مع "الرقابة المالية النشطة".
الجهني أشار إلى أن "الرقابة المالية النشطة" إجراء احترازي وليست عقوبة؛ حيث يوجد الآن 10 أندية في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين خاضعة لها، وتم إبلاغها بالمدة المحددة لتصحيح أوضاعها.
وأكمل عبدالله كبوها، رئيس لجنة الرقابة المالية، حديث الجهني؛ موضحًا أن هناك 3 مؤشرات يتم الاعتماد عليها عند تقييم وضع الأندية، وهي: "سداد المستحقات، وألا تتجاوز مصروفات الفريق الأول نسبة 75% من إيرادات النادي، ومؤشر الخسائر".
وأعلن كبوها أن أي نادٍ يستطيع تدارك أزمة "الرقابة المالية النشطة"؛ من خلال زيادة إيراداته، أو الاتجاه إلى بيع بعض اللاعبين.
عقوبات عدم تصحيح الأوضاع
وأخيرًا.. كشفت الرابطة السعودية للمحترفين عن أن النادي الذي لا يصحح أوضاعه المالية، وفق المهلة المحددة له والضوابط المعتمدة؛ قد يكون معرضًا لعقوبات متفاوتة تشمل "الغرامة المالية أو المنع من التسجيل أو خصم النقاط"، وصولًا إلى الهبوط لدرجة أدنى، مع إمكانية الاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي.
عرض ملف تعريف المؤلف
أملك خبرة صحفية تمتد لأكثر من 15 سنة، حيث بدأت حياتي المهنية بتغطية الأحداث السياسية بكل تفاصيلها، وإجراء لقاءات مع عددٍ كبير من المسؤولين والخبراء المختصين.
ولأنني أعشق الرياضة بصفةٍ عامة وكرة القدم تحديدًا، قررت دخول هذا العالم والتخصص فيه؛ مستفيدًا من الخبرات التحليلية التي اكتسبتها، على مدار سنوات عملي في مجال الصحافة.
وتدرجت في الصحافة الرياضية عبر عديد المحطات، حتى وصلت إلى موقع "GOAL"؛ والذي لا يقتصر عملي فيه على السرد الإخباري فقط، بل المشاركة في كتابة المقالات التحليلية والتقارير والقصص غير التقليدية.
كما ساهمت بعد دخول هذا المجال، في تغطية العديد من الأحداث الرياضية المهمة؛ مثل كأس العالم والأولمبياد، إلى جانب بطولات أوروبا وإفريقيا وآسيا المختلفة.
لكن.. تظل الكرة السعودية والعربية، بكل جوانبها من أرقام وإحصائيات وكواليس خاصة بالأندية واللاعبين المحليين والمحترفين؛ هي مجال تخصصي الأساسي.
أما قصتي الشخصية مع كرة القدم انطلقت في مونديال 1998؛ حيث أتذكر عندما وقعت وقتها في حب منتخب البرازيل بقيادة الظاهرة رونالدو، رغم النهاية المأساوية بخسارة النهائي.
بعدها.. بدأت رحلة متابعة الأندية والمنتخبات المختلفة؛ إلا أن جيل برشلونة الذهبي بقيادة الساحر رونالدينيو ثم الأسطورة ليونيل ميسي، خطف أنظاري بشدة.
لذلك.. يبقي هدف ميسي الأول مع برشلونة في شباك ألباسيتي عام 2005، بتمريرة سحرية من رونالدينيو بالذات، اللحظة الخالدة في ذاكرتي؛ حيث رأيت وقتها أن هُناك أسطورة، يسلم الراية إلى أخرى.
وفي النهاية يُمكن تلخيص تشكيلتي المفضلة في عالم كرة القدم؛ على النحو التالي: "بوفون، روبرتو كارلوس - مالديني - بيكنباور - داني ألفيش، إنييستا - بيرلو، رونالدينيو - مارادونا - ميسي، الظاهرة رونالدو".